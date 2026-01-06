SISTEMA FEDECRÉDITO cierra con broche de oro su promoción Gana Fácil: 249 ganadores en el tercer sorteo

En un movimiento que podría redefinir el panorama tecnológico de Centroamérica, la empresa latinoamericana de telecomunicaciones Continental Towers ha anunciado una ambiciosa inversión de US$512 millones en El Salvador. Este plan, enfocado en el despliegue de una red nacional de conectividad digital y 5G, posiciona al país como un hub regional de innovación, capitalizando las reformas estructurales impulsadas por el gobierno actual.

El proyecto, bautizado como «El Salvador National Digital Connection Network 5G», se extenderá a lo largo de los próximos cinco años y representa una de las iniciativas de infraestructura tecnológica más significativas en la nación en los últimos diez años. Según el comunicado, la compañía planea construir alrededor de 3.000 sitios de telecomunicaciones, lo que permitiría alcanzar una cobertura del 98% de la población con tecnología 5G de vanguardia. Esta expansión no solo busca mejorar la conectividad urbana, sino también cerrar la brecha digital en áreas rurales, un desafío persistente en muchos mercados emergentes.

El plan se divide en tres fases claras y estratégicas. La primera fase priorizará el lanzamiento de la primera marca 5G en el país, con énfasis en ciudades clave como San Salvador, Santa Ana y San Miguel, además de zonas turísticas como Surf City. Se estima la instalación de unos 700 sitios iniciales para garantizar una experiencia de red óptima en áreas de alta densidad. La segunda fase escalará la operación con 2.000 sitios adicionales, consolidando la calidad de servicio a nivel nacional. Finalmente, la tercera fase incorporará 300 sitios más, con un enfoque social en regiones subatendidas, promoviendo la inclusión digital.

Ximena Suárez, vocera de Continental Towers en Guatemala, destacó en el anuncio que la elección de El Salvador no es casual. «El país ofrece condiciones ideales para inversiones de largo plazo, como mayor seguridad, estabilidad y certeza jurídica, gracias a las políticas del presidente Nayib Bukele», señaló Suárez. Agregó que El Salvador se ha convertido en un imán para el capital tecnológico global, atrayendo talento y empresas innovadoras. «Queremos ser aliados en esta transformación; una red 5G robusta es clave para impulsar el desarrollo económico, la inclusión y la competitividad internacional».

Desde el ángulo técnico, el proyecto incorpora elementos de punta: redes de acceso en bandas de 3.5 GHz y 700 MHz, transmisión por microondas o DWDM, núcleo de red basado en la nube, y plataformas de soporte operacional inteligentes. Además, incluye medidas de ciberseguridad avanzadas, como protección contra ataques DDoS, y soluciones sostenibles como los modelos ZipSite, que permiten instalaciones rápidas (en hasta 15 días) con energía solar, minimizando el impacto ambiental y los costos.

Esta inversión trasciende la mera infraestructura; se espera que dinamice sectores clave como el e-commerce, la industria 4.0, la logística, la telemedicina, la educación digital y los servicios gubernamentales. En un contexto donde el país ya ha ganado notoriedad por su adopción de bitcoin y políticas pro-innovación, este paso podría atraer más inversiones extranjeras, fortaleciendo su rol como polo digital en Latinoamérica.

Continental Towers fue fundada en 2008 en Guatemala y se ha consolidado como uno de los principales proveedores independientes de torres y soluciones de infraestructura para operadores móviles en Centroamérica y más allá. Con más de 15-18 años de experiencia (según sus reportes corporativos y sitio oficial), opera en países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y Perú, sirviendo a los principales carriers de la región, incluyendo Digicel, Telmex, Millicom y Telefónica.En 2012, la empresa recibió un financiamiento significativo del IFC (parte del Grupo Banco Mundial) por US$120 millones para expandir su portafolio en Centroamérica, lo que le permitió duplicar su número de torres y extenderse a nuevos mercados como Nicaragua.

La compañía se especializa en la construcción, operación y mantenimiento de torres de telecomunicaciones, con un enfoque en soluciones innovadoras y sostenibles. A lo largo de su historia, Continental Towers ha enfrentado disputas corporativas y legales internas, incluyendo un prolongado arbitraje internacional en Nueva York iniciado alrededor de 2021 por accionistas minoritarios (relacionados con Peppertree Capital Management y Goldman Sachs) contra el accionista mayoritario Terra Towers.

Este proceso, que generó laudos por cientos de millones de dólares y controversias sobre filtraciones y ejecuciones, involucró investigaciones penales en Guatemala y El Salvador, y afectó temporalmente planes de expansión (incluyendo proyecciones previas de inversiones en 5G en El Salvador que quedaron en suspenso).

Sin embargo, el anuncio de esta inversión millonaria a finales de 2025 sugiere que la compañía ha estabilizado su estructura operativa y avanza con proyectos estratégicos de gran escala.

Para Continental Towers, esta iniciativa refuerza su estrategia regional y marca un regreso a la ejecución agresiva de proyectos tras periodos de complejidades corporativas. Para El Salvador, representa un hito en su hoja de ruta hacia la inclusión digital universal y mayor competitividad internacional. Habrá que seguir de cerca la ejecución de las fases iniciales en 2026, pero por ahora, este anuncio de fin de 2025 ya se lee como uno de los anuncios de inversión tecnológica más relevantes del año en Centroamérica.

