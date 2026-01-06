Principal
Policía confirma cinco lesionados por accidente en carretera al Puerto
La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que, tras el aparatoso accidente de un camión repartidor de bebidas sobre la carretera al Puerto de La Libertad, dos personas resultaron lesionadas.
“Al menos cinco personas resultaron lesionadas en el accidente ocurrido en el km 19½ carretera al Puerto de La Libertad”, reportó la PNC.
Las autoridades indicaron que en el percance estuvieron involucrados el camión repartido y otros vehículos particulares.
Agregaron que dos de los lesionados eran acompañantes del conductor del camión, quienes fueron trasladados a un centro médico cercano.
Por el momento el paso vehicular está cerrado debido a que el producto está esparcido sobre la carretera y equipos de primera respuesta realizarán el levantamiento de los escombros.
Nacionales -deportes
Al balón: viralizan brutal agresión en el fútbol aficionado de El Salvador
Usuarios de redes sociales viralizaron una brutal agresión ocurrida en un partido de un torneo aficionado.
En el video se aprecia que un futbolista se queja de haber recibido un fuerte golpe en el rostro, sin que aparentemente se haya marcado la incorrección del rival.
En un segundo instante se aprecia que se acerca un futbolista rival a pedirle disculpas, probablemente porque era quien lo golpeó.
Lejos de aceptar la disculpa, el primer futbolista lanzó un puñetazo que impactó con el rostro del rival que cayó inmediatamente al engramillado.
Tras la nueva agresión el juez central se dirigió hacia los protagonistas y les mostró la tarjeta roja a ambos.
Principal
Identifican a motociclista que falleció al accidentarse en San Miguel
Como Jorge Ramírez, ha sido identificado el joven motociclista que falleció esta mañana al accidentase en el departamento de San Miguel Oeste.
Las autoridades informaron que la tragedia se reportó en carretera que conduce al distrito de San Jorge, cerca del cantón Placitas.
Según información compartida, Ramírez vivía en el cantón Conacastal, en cercanías donde se registró el accidente que acabó con su vida.
Las autoridades policiales llevaron a cabo las investigaciones pertinentes para determinar las causas del trágico accidente.
Jetset
Regresa a la televisión María la del Barrio
A petición del público que quiere recordar «las novelas de los 90», canal 6 anunció que volverá a transmitir la telenovela María la del Barrio.
La telenovela mexicana volverá a transmitirse a partir de este 14 de enero, de lunes a viernes a las 9:00 de la mañana.
La decisión fue tomada tras una dinámica realizada en las redes sociales oficiales del canal.