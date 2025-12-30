30 años de Flossie, la gata más longeva del mundo

Flossie, reconocida por el Guinness World Records como la gata más longeva del mundo, cumplió 30 años este 29 de diciembre y enternece a todos con su historia de resiliencia y amor.

Vive en Gran Bretaña y, aunque actualmente tiene problemas de visión y es sorda, camina sola, es curiosa y nunca pierde la oportunidad de disfrutar una buena comida.

Vicky, su dueña, quien la adoptó de un hogar para gatos, asegura que sigue siendo «tan dulce como siempre».

A lo largo de su vida pasó por varios hogares tras despedirse de antiguos dueños, pero hoy encontró calma y compañía definitiva.

En el ‘95 (año de su nacimiento) fue adoptada por un trabajador de un hospital de Merseyside que la encontró viviendo en una colonia de gatos cerca del lugar.

Diez años después, el hombre falleció y la mascota quedó en manos de su hermana. Con ella vivió durante 14 años hasta que, al igual que sucedió con el vínculo anterior, la muerte los separó.

Los siguientes tres años, Flossie estuvo en casa del hijo de su última dueña, que fue quien lo confió a la organización de bienestar felino Cats Protection cuando se dio cuenta de que no podía cuidarla. Fue allí donde Vicki se postuló para ser su cuidadora definitiva.

