Fuerte sismo sacudió la mayor parte del país la noche del domingo
Un fuerte sismo de 4.5 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió la mayor parte del país, la noche del domingo, reportó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
El epicentro fue frente a la costa del departamento de Usulután, a 42 kilómetros (km) al sur de la desembocadura del río Lempa.
La profundidad del movimiento telúrico, registrado específicamente a las 10:20 p. m., fue de 42 km.
Autoridades del MARN agregaron que el fenómeno “fue producido por la dinámica del proceso de subducción” y “debido a las características no hay alerta de tsunami”.
Prevén un lunes con probabilidad de lluvias y tormentas acompañadas de un ambiente cálido
Este lunes, se prevén probabilidades de lluvias y tormentas en varias zonas de El Salvador, pero no evitará que el ambiente esté muy cálido, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Según el reporte del meteorólogo Juan José Figueroa, por la mañana, se espera un aumento en la nubosidad; y en horas cercanas al mediodía, se prevé la probabilidad de lluvias en la cadena volcánica, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
Luego, ya en horas de la tarde, “se prevén algunas lluvias, acompañadas de actividad eléctrica, en sectores de la zona montañosa, franja volcánica y departamentos de la zona central”.
Finalmente, “por la noche, existe probabilidad de algunas lluvias en la zona norte, oriente y centro”.
Figueroa añadió que el viento estará variando, con velocidades que irán de los 09 a los 18 kilómetros por hora.
Pese a las lluvias y los leves vientos, el meteorólogo del MARN dijo que las temperaturas mantendrán el ambiente muy cálido, durante el día, y fresco por la noche y la madrugada.
“La principal influencia continúa siendo el flujo del este que, junto a sistemas de vaguadas, mantienen la probabilidad de lluvias y tormentas”, explicó Figueroa.
Chipilín, el perrito que da ejemplo al usar correctamente el semáforo peatonal
En redes sociales han viralizado a un perrito que da el ejemplo de como usar correctamente el semáforo peatonal en el Centro de San Salvador.
El hecho ocurrió sobre la calle Juan Pablo II, en la zona del Centro de Gobierno, específicamente en el área peatonal. En las imágenes se observa al can detenido junto a la acera, esperando a que el semáforo permita el paso seguro, mientras los transeúntes admiran su paciencia.
El video ha generado comentarios positivos, destacando la importancia de respetar las normas de tránsito, no solo para los humanos, sino como ejemplo de educación y convivencia vial.
Accidente en La Libertad deja un bebé fallecido y dos personas heridas
Un lamentable accidente ocurrió en el km 35 de la carretera Panamericana, en las inmediaciones de San Andrés, Ciudad Arce, La Libertad Centro, donde un menor de apenas 4 meses perdió la vida.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que José Antonio Cañada, conductor de una rastra, invadió el carril contrario y colisionó contra un vehículo tipo sedán, provocando además lesiones a otras dos personas que se trasladaban en el mismo automóvil.
Las autoridades indicaron que el conductor de la rastra será remitido por el delito de homicidio culposo, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.