Principal
Capturan a sujetos que intentaron abrir cajeros automáticos en San Salvador
En su lucha contra estructuras de extranjeros que cometen delitos en el país, este día, autoridades, ejecutaron allanamiento en una vivienda ubicada en San Salvador donde se capturó a 4 sujetos acusados de intentar abrir cajeros automáticos para extraer dinero.
Según las investigaciones, el pasado 14 de noviembre, los extranjeros intentaron abrir cajeros, en tres ocasiones.
El primer intento fue en un centro comercial del Puerto de La Libertad y los otros dos fueron por la tarde de ese día, en gasolineras de Santa Tecla y Zaragoza.
Internacionales
Mujer se defiende de su pareja agresiva y fue capturada, en México
Una discusión doméstica terminó en un hecho violento en la colonia Bienestar Social de Tuxtla Gutiérrez, donde una mujer hirió a su pareja con un arma punzocortante luego de que él presuntamente comenzara a agredirla físicamente dentro de su vivienda ubicada en la Calzada Santa María.
Vecinos reportaron haber escuchado gritos, golpes y pedidos de auxilio, por lo que alertaron de inmediato a las autoridades al percatarse de que la situación se estaba saliendo de control.
De acuerdo con los primeros informes, Esthela “N”, de 30 años, declaró que su pareja, Daniel, de 33, inició la agresión. Ante los golpes, la mujer tomó un cuchillo para defenderse y logró detener el ataque, hiriéndolo en varias ocasiones.
Paramédicos trasladaron al hombre a un hospital, donde permanece bajo atención médica debido a la gravedad de las lesiones.
Por su parte, Esthela fue detenida y presentada ante las autoridades, que ahora deberán determinar si actuó en legítima defensa o enfrentará cargos por las heridas provocadas.
Principal
El Salvador logra un hito histórico en la 26ª Asamblea de ONU Turismo: será sede del Día Mundial del Turismo 2026*
El Salvador alcanzó un importante triunfo diplomático y turístico durante la 26ª Asamblea General de ONU Turismo, donde los Estados Miembros aprobaron por consenso la designación de El Salvador como sede oficial del Día Mundial del Turismo 2026, un hecho sin precedentes para el país.
La delegación salvadoreña estuvo encabezada por la Representante de El Salvador ante ONU Turismo, Sra. Randa Hasfura, acompañada por la Sra. Carolina Cerna, del Ministerio de Turismo (MITUR), y el Embajador de El Salvador ante Arabia Saudita, SR. Ricardo Cucalón. Su participación articulada y estratégica fue determinante para la adopción de esta resolución histórica, que pone en alto todo el trabajo de estos años que ha realizado la Ministra, Sra. Morena Valdez.
“Un reconocimiento que simboliza confianza internacional”
Durante su intervención en la Asamblea, la Representante, Sra. Randa Hasfura expresó el profundo agradecimiento del Gobierno salvadoreño y subrayó la trascendencia de esta designación para la imagen global del país.
Añadió que este logro es producto del proceso de transformación que vive El Salvador: “Este reconocimiento representa mucho más que una elección geográfica; simboliza la confianza de la comunidad internacional en el proceso de transformación que vive El Salvador, y en su compromiso con un turismo integral e innovador.
El Salvador será anfitrión global por primera vez y la Asamblea destacó el enfoque de la celebración 2026: “Agenda digital e inteligencia artificial para rediseñar el turismo”, alineado con la nueva visión del país orientada a la innovación y la modernización.
Durante su discurso, Hasfura proyectó la visión del país ante los delegados internacionales:
“Hoy, El Salvador es un país que inspira, que innova y que abre sus puertas al mundo con confianza. Hemos demostrado que es posible transformar los desafíos en oportunidades, fortaleciendo la seguridad, la conectividad y la calidad de nuestros destinos turísticos.”
Según lo aprobado, en septiembre de 2026 El Salvador recibirá al mundo, mostrando cómo la innovación y la sustentabilidad pueden coexistir con su identidad cultural, su calidez humana y su riqueza natural.
“La celebración del Día Mundial del Turismo 2026 será histórica: por primera vez, nuestro país será anfitrión de este importante acontecimiento global.”dijo Hasfura.
La delegación destacó que El Salvador busca consolidarse como un referente regional en turismo y en el uso de tecnología para la gestión turística:
“Deseamos que quienes nos visiten sean testigos de este proceso de transformación: de un El Salvador que mira hacia el futuro con esperanza y que se proyecta como un referente en la región.”
Durante la Asamblea, la delegación salvadoreña sostuvo encuentros con altos representantes de ONU Turismo y delegaciones de otras regiones, promoviendo cooperación técnica, inversiones y futuras alianzas estratégicas.
Principal
Periodista de El Faro asegura que La Selecta sigue mal por culpa del gobierno
El periodista de El Faro, Juan Martínez d’Aubuisson, afirmó en redes sociales que La Selecta es malísima por culpa de «la dictadura».
«La selección salvadoreña es malísima. La dictadura ha logrado que siga siendo tan pésima como siempre. Sin embargo, pareciera que es deber de todos apoyarla a ojos cerrados y decir que “de todas es la mamá”. Pues no, es re mediocre, como la dictadura», aseguró el periodista de El Faro.
La gente en redes sociales le han respondido que se ubique en sus reacciones porque La Selecta ya tiene años de estar mal.
«Lo que anda mal es tu sentido de la realidad. Mucho polvo o qué! para decir tanta insensatez cada vez que abrís la boca…»; «Que sabe de futball el fanático y adorador de las pandillas»; «Juela sos como esa cipota que dice que le cae mal el cipote pero en realidad esta enamorado de el», son de los comentarios que pueden leerse en la publicación.