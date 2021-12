Portillo Cuadra inconforme por descuentos aplicados por inasistencia a plenarias

El diputado de ARENA, René Portillo Cuadra dijo que en la Asamblea Legislativa (AL) les están violentando derechos al hacer descuentos de manera arbitraria.

Cuadra aseveró que con esos descuentos violentan la ley en el país, debido a que en todos los descuentos aplicados deben darle el derecho de audiencia, mismo que hasta ahora no se les ha concedido. “En su momento lo denunciaremos ante las autoridades correspondientes”, dijo el diputado.

Asimismo, manifestó que la libertad de la población es más importante que los descuentos que se les quieran imponer, por lo tanto ellos seguirán con su trabajo.

“Nosotros tenemos todo el derecho de asistir a las plenarias. Nosotros tenemos todo el derecho de no votar en los dictamines que no son analizados y que no son bien vistos por la fracción. Al igual que tenemos todo el derecho de levantarnos y no concurrir a las plenarias. Ese es un derecho consustancial al ejercicio del parlamentarismo. Ahora, si quieres callarnos a través de descuentos, que lo hagan. La libertad del pueblo salvadoreño es un bien mayor a un descuento que ellos puedan arbitrariamente imponernos”, dijo Cuadra a la prensa.