Tres capturados tras pelea que dejó a una mujer hospitalizada en Ilopango

El programa «Dos Escuelas por Día» continúa su ejecución a escala nacional y este martes 28 de julio anunció la intervención de dos centros educativos ubicados en Coatepeque, Santa Ana Este.

Las instituciones beneficiadas son el Centro Escolar Caserío Las Marías, Cantón Cerro Huiziltepeque, y el Centro Escolar Cantón El Junquillo, las cuales forman parte de las nuevas obras de renovación impulsadas mediante este programa.

Con estas intervenciones, el Gobierno salvadoreño alcanzó la cifra de 866 escuelas reconstruidas de manera simultánea durante el proyecto.

Los dos centros educativos intervenidos este día representan las escuelas número 865 y 866 del programa, anunciado por el presidente Nayib Bukele el 22 de mayo de 2025, con el objetivo de transformar por completo la infraestructura educativa de El Salvador.

En el Centro Escolar Caserío Las Marías, los trabajos beneficiarán a 16 alumnos de educación básica y cuentan con una inversión de $517 mil. El área de construcción del centro educativo es de 419 metros cuadrados.

Mientras que, en el Centro Escolar Cantón El Junquillo, las obras beneficiarán a 11 alumnos de parvularia a noveno grado, con una inversión de $268 mil. El área de construcción del centro educativo es de 205 metros cuadrados.

De acuerdo con la información proporcionada, todas las escuelas intervenidas mediante este programa cuentan con mejoras estructurales, aulas nuevas con ventilación, áreas para la primera infancia, canchas multifuncionales, sistemas de tratamiento de aguas, energía solar, áreas verdes, juegos, cocinas, comedores y rampas de accesibilidad universal.

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