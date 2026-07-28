Nacionales
Tres capturados tras pelea que dejó a una mujer hospitalizada en Ilopango
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que tres personas serán procesadas por los delitos de lesiones y desórdenes públicos, luego de protagonizar una pelea en la residencial Altavista, en Ilopango, San Salvador Este.
Los identificados son Miguel Ángel Nolasco Mejía, de 23 años; Cindy Johana García Quintero, de 22 años; y Tania Abigail Fernández Henríquez, de 22 años.
De acuerdo con la información proporcionada por la PNC, el incidente ocurrió cuando Nolasco Mejía intentó llevarse del lugar a su compañera de vida, quien se encontraba tomando bebidas alcohólicas junto a las otras dos mujeres.
Según el reporte policial, las mujeres intentaron retenerla y posteriormente se produjo una pelea a golpes, hasta que el personal policial intervino y logró separarlos.
La institución indicó que una de las mujeres involucradas se encuentra en observación en un hospital.
Los tres serán remitidos ante las autoridades correspondientes para responder por los delitos de lesiones y desórdenes públicos.
Nacionales
Programa «Dos Escuelas por Día» ha reconstruido 866 centros educativos en El Salvador
El programa «Dos Escuelas por Día» continúa su ejecución a escala nacional y este martes 28 de julio anunció la intervención de dos centros educativos ubicados en Coatepeque, Santa Ana Este.
Las instituciones beneficiadas son el Centro Escolar Caserío Las Marías, Cantón Cerro Huiziltepeque, y el Centro Escolar Cantón El Junquillo, las cuales forman parte de las nuevas obras de renovación impulsadas mediante este programa.
Con estas intervenciones, el Gobierno salvadoreño alcanzó la cifra de 866 escuelas reconstruidas de manera simultánea durante el proyecto.
Los dos centros educativos intervenidos este día representan las escuelas número 865 y 866 del programa, anunciado por el presidente Nayib Bukele el 22 de mayo de 2025, con el objetivo de transformar por completo la infraestructura educativa de El Salvador.
En el Centro Escolar Caserío Las Marías, los trabajos beneficiarán a 16 alumnos de educación básica y cuentan con una inversión de $517 mil. El área de construcción del centro educativo es de 419 metros cuadrados.
Mientras que, en el Centro Escolar Cantón El Junquillo, las obras beneficiarán a 11 alumnos de parvularia a noveno grado, con una inversión de $268 mil. El área de construcción del centro educativo es de 205 metros cuadrados.
De acuerdo con la información proporcionada, todas las escuelas intervenidas mediante este programa cuentan con mejoras estructurales, aulas nuevas con ventilación, áreas para la primera infancia, canchas multifuncionales, sistemas de tratamiento de aguas, energía solar, áreas verdes, juegos, cocinas, comedores y rampas de accesibilidad universal.
Judicial
Ocho integrantes de la clica Hollywood Locos Salvatruchos de la MS fueron condenados hasta con 53 años de prisión
Ocho integrantes de la clica Hollywood Locos Salvatruchos de la MS-13 fueron condenados a penas de hasta 53 años de prisión por formar parte o liderar agrupaciones con estructura jerárquica y organizadas como la MS-13 que en el pasado infundieron terror e inseguridad en la población.
Según el expediente de la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados formaban parte de la estructura que delinquían en diferentes sectores de Chalatenango en donde fueron capturados en 2022, durante el Régimen de Excepción.
Entre los condenados se encuentra el homeboy José Gerardo Hércules Pineda, alias «charcha», quien recibió una pena de 53 años de prisión; y los paros Luis Fernando Alvarado Reyes, alias «canchis»; Hugo Alberto Romero Castillo, alias «Hugo»; y Josué Ezequiel Marroquín Pineda, alias «beleti» o «zunso», fueron condenados a 26 años de prisión cada uno.
También recibieron una condena de 26 años de cárcel los colaboradores Yeimy Gregoria Clavel Quijada, también conocida como Yeimin Gregoria Clavel Quijada, alias «my friend» o «yeimi»; Ramón Ernesto Castillo Mejía, alias «gargamón»; Simón Alvarado Orellana, alias «Simón»; y Nelson de Jesús Palma Escobar.
Las condenas fueron impuestas por el delito de organizaciones terroristas con agravación especial por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez 2, luego de valorar la abundante prueba documental, pericial y testimonial presentada por la Fiscalía General de la República.
Judicial
Cárcel para abusador de dos niñas de Ciudad Arce
A una pena de 32 años de prisión fue condenado Nelson Osvaldo Hernández Álvarez por haber abusado sexualmente de dos niñas (una de ellas con discapacidad mental) en Ciudad Arce, La Libertad Centro, durante los años 2022 y 2024.
El imputado habría aprovechado su relación con la madre de las víctimas para acercarse a ellas y violarlas mientras estaban bajo su cargo o cuando dormían.
Durante dos años Álvarez mantuvo amenazadas a las menores para que guardaran silencio y no lo delataran; tiempo después le contaron a unos familiares, quienes las acompañaron a denunciar y mediante orden fiscal el imputado fue detenido.
La condena de cárcel fue impuesta en presencia del imputado por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, luego de valorar la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó el fiscal en juicio.
A Hernández Álvarez se le condenó por el delito de violación agravada continuada (16 años por víctima) y está obligado al pago de $3,600 dólares en concepto de responsabilidad civil a favor de las víctimas.