Nacionales
Capturan a dos sujetos señalados de extorsionar a una mujer con publicar contenido íntimo
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de dos sujetos señalados de intentar extorsionar a una mujer mediante amenazas de divulgar fotografías y videos íntimos en redes sociales.
De acuerdo con la institución policial, la captura se realizó durante un operativo de Inteligencia Policial. Los detenidos fueron identificados como Moisés Alejandro Rivera Álvarez, de 26 años, y Sigfredo Ernesto Méndez, de 40 años.
Según la información proporcionada por la PNC, los sujetos contactaron a la víctima vía telefónica y la amenazaron con difundir material privado si no entregaba la cantidad de $300.
Posteriormente, negociaron una cifra de $100 y establecieron un punto de encuentro para realizar la entrega del dinero.
Los sospechosos fueron capturados en un centro comercial ubicado en La Libertad Costa y serán remitidos ante las autoridades correspondientes por el delito de extorsión.
Nacionales
Presidente Bukele se reúne con el presidente del Banco Mundial
El presidente de la República, Nayib Bukele, sostuvo una reunión con Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, en el marco de la visita oficial del funcionario al país.
El encuentro tuvo como propósito fortalecer la cooperación con la banca multilateral y presentar los principales proyectos estratégicos que impulsa el Gobierno en áreas como educación, salud, innovación y desarrollo económico.
Como parte de su agenda, Ajay Banga visitó el Centro Escolar OEI, en Santa Tecla, donde conoció la implementación de la Learning Experience Platform, una plataforma educativa apoyada por inteligencia artificial.
Además, recorrió las instalaciones de DoctorSV, el sistema nacional de telesalud que incorpora teleconsultas y un sistema de triaje automatizado mediante inteligencia artificial para ampliar el acceso a los servicios médicos.
La visita también incluyó un encuentro con inversionistas del sector turístico y la ministra de Turismo, Morena Valdez, para conocer las oportunidades de inversión que ofrece El Salvador.
De acuerdo con el Gobierno, la presencia del presidente del Banco Mundial refleja el interés del organismo en acompañar la transformación que experimenta el país e identificar nuevas oportunidades de cooperación e inversión para impulsar su desarrollo.
Nacionales
Así avanza la construcción de las pilas del Aerocable de Mejicanos
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que continúan avanzando los trabajos de obra civil en las diferentes pilas que formarán parte del Aerocable de Mejicanos.
La institución destacó que los equipos de construcción mantienen las labores para la ejecución de esta infraestructura de transporte, la cual busca brindar una nueva alternativa de movilidad para los habitantes de la zona.
Las autoridades indicaron que el proyecto avanza de acuerdo con el proceso constructivo establecido, con trabajos enfocados en la instalación y desarrollo de los componentes necesarios para su funcionamiento.
El Aerocable de Mejicanos forma parte de los proyectos impulsados para mejorar la conectividad y reducir los tiempos de traslado en el área metropolitana.
Nacionales
Vehículo cae a barranco en carretera Litoral
Un vehículo se precipitó a un barranco la mañana de este martes sobre el kilómetro 71 de la carretera Litoral, en las inmediaciones del puente San Joaquín, cantón Santa Cruz Porrillo, en San Vicente, en el carril que conduce hacia Usulután.
La emergencia fue atendida por equipos de Comandos de Salvamento Nonualcos y el Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron maniobras de rescate vertical y vehicular para extraer a la persona que quedó atrapada tras el accidente.
Luego de ser rescatada, la víctima fue estabilizada e inmovilizada en el lugar antes de ser trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.
Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas que provocaron el percance.