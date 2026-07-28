Presidente Bukele se reúne con el presidente del Banco Mundial

El presidente de la República, Nayib Bukele, sostuvo una reunión con Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, en el marco de la visita oficial del funcionario al país.

El encuentro tuvo como propósito fortalecer la cooperación con la banca multilateral y presentar los principales proyectos estratégicos que impulsa el Gobierno en áreas como educación, salud, innovación y desarrollo económico.

Como parte de su agenda, Ajay Banga visitó el Centro Escolar OEI, en Santa Tecla, donde conoció la implementación de la Learning Experience Platform, una plataforma educativa apoyada por inteligencia artificial.

Además, recorrió las instalaciones de DoctorSV, el sistema nacional de telesalud que incorpora teleconsultas y un sistema de triaje automatizado mediante inteligencia artificial para ampliar el acceso a los servicios médicos.

La visita también incluyó un encuentro con inversionistas del sector turístico y la ministra de Turismo, Morena Valdez, para conocer las oportunidades de inversión que ofrece El Salvador.

De acuerdo con el Gobierno, la presencia del presidente del Banco Mundial refleja el interés del organismo en acompañar la transformación que experimenta el país e identificar nuevas oportunidades de cooperación e inversión para impulsar su desarrollo.

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