Nacionales
Pronostican lluvias y tormentas en gran parte del país este martes
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que durante las próximas horas se prevén lluvias y tormentas en diferentes zonas del territorio nacional, producto de la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical y la influencia de una onda tropical.
Al final de la madrugada podrían presentarse lluvias en sectores de la cordillera volcánica, así como en la zona costera central y occidental, incluyendo puntos del Área Metropolitana de San Salvador.
Durante la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con precipitaciones al final de la jornada en la cordillera volcánica. Para la tarde se espera cielo nublado con lluvias y tormentas en la zona norte y la cordillera volcánica, las cuales se desplazarán hacia el oriente y centro del país; además, se anticipan tormentas en el departamento de Santa Ana.
En horas de la noche, continuarán las lluvias en el centro y oriente, y a mediados de la misma ingresarán nuevos periodos de tormentas desde el este de La Unión, que afectarán la zona oriental y paracentral.
Los vientos oscilarán entre 10 y 20 km/h, con ráfagas de hasta 35 km/h asociadas a tormentas.
ENTREGA ESPECIAL
Alerta por estafas cibernéticas en El Salvador
En El Salvador, las estafas cibernéticas continúan siendo una amenaza para los usuarios de servicios financieros digitales. “Juan” (nombre ficticio) casi se convierte en víctima de un fraude que buscaba apropiarse de $1,000.
El delincuente, identificado en las capturas como Ernesto Raimundo, solicitó a Juan enviar fotografías de ambos lados de su tarjeta bancaria bajo el pretexto de realizar un “pago urgente”. Gracias a la rápida reacción de la víctima y a la confirmación directa con un amigo involucrado, se comprobó que todo se trataba de un engaño.
La víctima indicó que el estafador insistía en que el depósito se realizara a una cuenta de ahorro del Banco Agrícola, lo que representa una pista clave que las autoridades podrían investigar para dar con el paradero del o los responsables.
Te anexo la evidencia de este caso, en el que hemos usado el nombre “Juan” como referencia ficticia para proteger la identidad de la víctima.
Los especialistas en seguridad digital advierten que este tipo de fraudes suelen usar tácticas de presión y urgencia para que las víctimas actúen sin pensar. Recomiendan nunca compartir información sensible como contraseñas o imágenes de tarjetas, verificar siempre la identidad de quien solicita dinero y desconfiar de solicitudes urgentes.
Asimismo, se exhorta a los usuarios que sean víctimas o testigos de fraudes cibernéticos a denunciar de inmediato ante la Policía Nacional Civil (PNC) y a su entidad bancaria para proteger sus fondos y facilitar la captura de los responsables.
@
La prevención y la denuncia son herramientas clave para combatir este creciente delito.
Judicial
Hombre recibe 66 años de prisión por violar y asesinar a niña en Soyapango
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
Nacionales
Capturan a hombre que atacó con cuchillo a dos personas en Cuscatlán
La Policía Nacional Civil (PNC) informó este lunes sobre la captura de Juan Elías Mardoqueo González Quevedo, de 54 años, tras agredir con un cuchillo a dos personas en la calle principal de la colonia Santa Clara 1, en Santa Cruz Michapa, Cuscatlán.
Durante el ataque, un hombre resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital, mientras que una mujer que lo acompañaba también sufrió lesiones, detalló la PNC.
El agresor será procesado por los delitos de intento de homicidio y lesiones, según las autoridades.