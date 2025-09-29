Nacionales
Pronostican lluvias para la tarde, noche y madrugada en varias zonas del país
El Ministerio de Medio Ambiente pronosticó lluvias para este lunes en diferentes regiones del país, debido al paso de una onda tropical y el ingreso de humedad desde el Pacífico.
Las primeras precipitaciones se registrarán en la madrugada y primeras horas de la mañana en sectores de la zona costera y puntos cercanos a la franja volcánica central y occidental.
Al mediodía y en horas de la tarde, las lluvias continuarán en la franja volcánica y se extenderán hacia la cadena montañosa del norte. Desde el final de la tarde y durante la noche, las precipitaciones se generalizarán en la zona norte, occidente, oriente, centro y costa, acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 35 km/h.
El viento se mantendrá de 9 a 18 km/h durante el día. Se prevé un ambiente muy cálido en horas diurnas y fresco por la noche y madrugada.
Nacionales
Delitos de mayor incidencia disminuyen hasta en 98 % gracias a acciones de autoridades
La Fiscalía General de la República (FGR) reportó una reducción significativa en delitos de alta incidencia en los últimos tres años, atribuida a la implementación del régimen de excepción y la captura de más de 89,000 pandilleros y colaboradores.
Entre 2022 y 2025, la posesión y tenencia de drogas cayó un 98 %, la resistencia un 96 % y la extorsión un 95 %. Otros delitos monitoreados diariamente incluyen robos, agresiones sexuales y tenencia ilegal de armas de fuego, según explicaron los ministros de Defensa y Seguridad, René Francis Merino Monroy y Gustavo Villatoro.
Merino Monroy señaló que el narcomenudeo ha sido una fuente de ingresos para las pandillas y que combatirlo es clave para prevenir que jóvenes queden atrapados en el ciclo de violencia. En julio, miembros de la Fuerza Armada detuvieron a tres distribuidores de droga en San Juan Opico, incautando marihuana, metanfetaminas, dinero en efectivo y otros artículos relacionados.
Por su parte, el 2 de septiembre, la Fiscalía logró que William César Leiva Hernández fuera condenado a 28 años de prisión por tráfico ilícito de drogas y lavado de dinero, tras incautarle más de 3 kg de cocaína y casi $15,000 en efectivo sin justificación legal.
Las estadísticas también reflejan avances en la lucha contra la violencia: los casos de resistencia pasaron de 200 en 2022 a 9 en 2025, mientras que las extorsiones cayeron de 154 a 8 en el mismo período. Recientemente, Henry Baltazar Cruz González, alias “el Negro”, integrante activo de la MS, fue capturado por delitos de extorsión y armas de fuego.
“Continuamos con paso firme en esta guerra contra pandillas. Estos sujetos no tienen cabida en nuestra sociedad y serán puestos tras las rejas”, enfatizó el ministro Villatoro, destacando la coordinación con la Policía Nacional Civil para garantizar la seguridad de la población.
Nacionales
Hombre mata a su pareja en Apopa tras pelea por infidelidad
La Policía Nacional Civil (PNC) informó la captura de Henry Bladimir Guandique Jiménez, de 27 años, señalado de asesinar a su pareja en Apopa, San Salvador Oeste.
El hecho ocurrió ayer, cuando el sospechoso, tras ingerir bebidas alcohólicas con otras personas, sostuvo una discusión por infidelidad con la víctima, un hombre de 24 años, a quien atacó con una botella de vidrio provocándole múltiples lesiones que le causaron la muerte.
Guandique Jiménez fue detenido horas después del crimen y será procesado por el delito de homicidio. Las autoridades continúan con las investigaciones del caso.
Nacionales
Menor de edad provoca accidente de tránsito en Sonsonate; varias personas resultaron lesionadas
Un accidente de tránsito registrado la noche del domingo en la intersección de la 1ª calle Oriente y 10ª avenida Sur, en el barrio El Ángel de Sonsonate Centro, dejó a varias personas lesionadas.
Según la Policía Nacional Civil (PNC), en el percance estuvieron involucrados tres vehículos y el responsable fue un menor de edad que conducía sin licencia y en sentido contrario.
Las víctimas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica, aunque no se detalló la gravedad de las lesiones. Las autoridades investigan el hecho para determinar las responsabilidades.