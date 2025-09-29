Siete lesionados, entre ellos un bebé, deja fuerte choque en carretera al Puerto de La Libertad

Un fuerte accidente de tránsito se registró este día, en cercanías a la entrada del distrito de Atiquizaya, sentido que conduce hacia Turín, Ahuachapán.

De acuerdo con los reportes, una motocicleta prendió en llamas en plena carretera al verse involucrada en el percance vial.

Tras el fuerte impacto, la motocicleta se incendió y fue consumida por las llamas, mientras que su conductor y las demás personas involucradas resultaron ilesas.

De momento, no se ha establecido cómo sucedieron los hechos y quien tendría la responsabilidad de este percance.

Mientras tanto, el conductor fue traslado de inmediato a un centro asistencial.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...