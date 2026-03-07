Nacionales
PNC captura a jovencito que hurtó dinero, celular y licor en negocio de Conchagua
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó hoy la captura de Luis Fernando Jovel, de 24 años, quien ingresó a hurtar el jueves por la noche a un negocio ubicado en la playa Las Tunas, en Conchagua, en La Unión Sur.
Según el reporte de la institución, Jovel ingresó al negocio y hurtó $500, un celular y dos botellas con licor.
«El hecho quedó registrado en la cámara de video vigilancia de la tienda y de inmediato activamos un dispositivo de búsqueda. Fue intervenido y capturado en el parque central de Intipucá, en la misma zona de La Unión Sur», detalló la policía sobre el procedimiento.
Las autoridades agregaron Jovel será remitido por el delito de hurto. Además, explicaron que al verificar en el sistema ONI, identificaron que cuenta con una orden de captura por otro delito similar ocurrido meses atrás.
Ministerio de Cultura reporta aumento de visitantes en espacios culturales del país
El ministro de Cultura, Raúl Castillo, informó que entre el 1 de enero y el 5 de marzo de este año los espacios culturales del país han registrado más de 639 mil usuarios, una cifra que calificó como atípica para los primeros meses del año.
Según explicó, el incremento coincide con la promoción del Centro Histórico de San Salvador y la realización de eventos internacionales que atraen turismo cultural. «En apenas dos meses, casi alcanzamos el millón de visitas en nuestros espacios culturales», afirmó.
Castillo también señaló que los parques arqueológicos se han posicionado como el principal destino para visitantes europeos interesados en la oferta cultural del país.
En materia educativa, el funcionario indicó que la Biblioteca Nacional de El Salvador (Binaes) brinda apoyo a estudiantes de distintos niveles académicos. «Atendemos desde Primera Infancia hasta el nivel universitario; hay recursos dentro de la biblioteca que se ponen a disposición de los estudiantes», explicó.
Castillo informó que el Ministerio de Cultura trabaja de forma coordinada con el sistema penitenciario, que ha capacitado a más de 44 mil privados de libertad en fase de confianza.
Estas personas colaboran en diversas áreas, especialmente en el mantenimiento de espacios culturales. «Cuando una persona cumple su condena, regresa a la sociedad, por eso la única opción es rehabilitarla», afirmó.
Como parte de esta coordinación, la institución también ha establecido un convenio para que orquestas integradas por privados de libertad en fase de confianza se presenten en distintos espacios culturales.
El funcionario aseguró además que la actual administración ha impulsado medidas para fortalecer al sector artístico. «Ninguna administración se había preocupado por dignificar al artista local como el Gobierno del presidente Bukele», expresó.
Ordenan prisión para joven acusado de quemar con gasolina a su padrastro en Sonsonate
El Juzgado de Paz de Santa Isabel Ishuatán, departamento de Sonsonate, ordenó que Samuel Asael Flores Acuña, siga en prisión por haber quemado con gasolina a su padrastro.
En la audiencia inicial realizada la tarde del viernes, se resolvió que con la información incorporada por la Fiscalía General de la República y recopilada en la fase inicial de la investigación, que el imputado debe seguir siendo procesado en un juzgado de instrucción.
Al judicializar el caso, el ministerio público solicitó al juzgado que le iniciara la causa penal por intento de homicidio agravado. Este tipo de ilícito se agrava entre otros elementos cuando un hecho es en perjuicio de un pariente.
El pasado 19 de febrero, la Policía Nacional Civil (PNC), informó que junto a la Fuerza Armada detuvieron a Flores Acuña, de 23 años, tras rociar gasolina a la víctima y luego prenderle fuego.
Este hecho ocurrió en la casa de habitación donde ambos residían y la cual está ubicada en el distrito de Santa Isabel Ishuatán, así lo afirmó la Fiscalía al juzgado.
El hombre de 59 años, fue auxiliado por las autoridades y llevado a un centro hospitalario con quemaduras graves en todo el cuerpo, de las que se está recuperando.
Según el informe, el imputado pretendía defender a su madre quien era golpeada por el padrastro. Al acusado lo detuvieron de forma infraganti para que la Fiscalía lo procesara.
De ser encontrado responsable en una vista pública puede ser sentenciado a una pena de 15 a 25 años de prisión según lo establece el Código Penal, ya que cuando el homicidio agravado es consumado la condena aumenta de 30 a 50 años.
Vicepresidente Félix Ulloa y delegación del Senado de Francia proyectan alianzas en infraestructura, cultura y el Tren del Pacífico
El Vicepresidente Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con el Presidente del Grupo de Amistad Francia-América Central del Senado Francés, Daniel Laurent, acompañado de los Senadores Jean-Marc Vayssouze-Faure y Anne-Sophie Romagny; así como de la Embajadora de Ambassade de France au Salvador, Anne Denis-Blanchardon; quienes realizaron una visita al país como resultado de la reciente misión que llevo a cabo el Vicemandatario en el país europeo.
Durante el encuentro, el Vicepresidente Ulloa compartió con la delegación los principales avances del Gobierno del Presidente Nayib Bukele en áreas como seguridad pública, modernización del Estado, desarrollo económico, educación y salud. Explicó que la reducción sostenida de la violencia ha permitido recuperar comunidades, fortalecer la estabilidad institucional y generar condiciones propicias para la inversión, el crecimiento económico y el turismo, al señalar que “la gente tiene otra imagen en su rostro, otra expresión; ya no sienten angustia ni miedo”.
Asimismo, presentó iniciativas orientadas al fortalecimiento del desarrollo social y cultural, entre ellas la exposición RehabilitArte, inaugurada esta semana en el Palacio Nacional, que promueve la rehabilitación y reinserción social de personas privadas de libertad a través del arte y la cultura, como parte de un enfoque integral de transformación del programa Plan Cero Ocio.
Por su parte, los senadores franceses destacaron los cambios observados en el país, particularmente en materia de seguridad y transformación urbana. Señalaron que, tras una visita realizada años atrás, hoy perciben un país con mayor dinamismo económico, espacios públicos revitalizados y condiciones más favorables para el desarrollo.
También, subrayaron que el fortalecimiento de la seguridad constituye un elemento fundamental para atraer inversión extranjera y generar nuevas oportunidades de cooperación. En ese sentido, manifestaron su interés en transmitir a distintos espacios institucionales en Francia una visión actualizada sobre la transformación que vive El Salvador, destacando su potencial como destino para proyectos empresariales.
Durante el diálogo también se abordaron oportunidades de cooperación en materia de infraestructura, movilidad urbana y transporte, incluyendo el desarrollo de proyectos estratégicos como el Tren Del Pacífico, orientado a fortalecer la conectividad logística y dinamizar el comercio regional. Finalmente, ambas partes coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo el diálogo político y parlamentario entre ambas naciones, promoviendo intercambios institucionales y nuevas oportunidades de cooperación en áreas de interés común.