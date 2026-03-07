PNC captura a jovencito que hurtó dinero, celular y licor en negocio de Conchagua

El Juzgado de Paz de Santa Isabel Ishuatán, departamento de Sonsonate, ordenó que Samuel Asael Flores Acuña, siga en prisión por haber quemado con gasolina a su padrastro.

En la audiencia inicial realizada la tarde del viernes, se resolvió que con la información incorporada por la Fiscalía General de la República y recopilada en la fase inicial de la investigación, que el imputado debe seguir siendo procesado en un juzgado de instrucción.

Al judicializar el caso, el ministerio público solicitó al juzgado que le iniciara la causa penal por intento de homicidio agravado. Este tipo de ilícito se agrava entre otros elementos cuando un hecho es en perjuicio de un pariente.

El pasado 19 de febrero, la Policía Nacional Civil (PNC), informó que junto a la Fuerza Armada detuvieron a Flores Acuña, de 23 años, tras rociar gasolina a la víctima y luego prenderle fuego.

Este hecho ocurrió en la casa de habitación donde ambos residían y la cual está ubicada en el distrito de Santa Isabel Ishuatán, así lo afirmó la Fiscalía al juzgado.

El hombre de 59 años, fue auxiliado por las autoridades y llevado a un centro hospitalario con quemaduras graves en todo el cuerpo, de las que se está recuperando.

Según el informe, el imputado pretendía defender a su madre quien era golpeada por el padrastro. Al acusado lo detuvieron de forma infraganti para que la Fiscalía lo procesara.

De ser encontrado responsable en una vista pública puede ser sentenciado a una pena de 15 a 25 años de prisión según lo establece el Código Penal, ya que cuando el homicidio agravado es consumado la condena aumenta de 30 a 50 años.

