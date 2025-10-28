PNC captura a dos conductores ebrios en Usulután y Santa Ana

La Alcaldía de San Salvador Centro activó un operativo integral para atender a más de 50,000 personas durante la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos, que incluye refuerzos en seguridad, limpieza y servicios de salud.

Las familias que visiten los cementerios municipales encontrarán condiciones optimizadas gracias a trabajos de remozamiento realizados por la comuna. Además, un equipo de 140 trabajadores de limpieza y 140 basureros garantizará la salubridad en los camposantos.

Las autoridades municipales recomiendan a los visitantes no utilizar recipientes con agua para prevenir el dengue y evitar consumir alimentos dentro de las instalaciones. Ante la alta afluencia esperada, se ha coordinado un dispositivo con diversas entidades de emergencia para garantizar la tranquilidad y seguridad de quienes asistan.

Continuamos con el plan especial de limpieza en los cementerios municipales. 🧹 Nuestro equipo realiza chapoda y limpieza en el interior y contornos de los camposantos, dejándolos listos para este próximo fin de semana. 📍 Cementerio La Bermeja. pic.twitter.com/avBGuEs3Iy — Desechos Sólidos San Salvador (@DesechoSolidos) October 27, 2025

