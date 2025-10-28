Connect with us

Nacionales

Alcaldía de San Salvador Centro realiza mantenimiento en cementerios previo al Día de los Fieles Difuntos

Publicado

Hace 22 minutos

el

La Alcaldía de San Salvador Centro activó un operativo integral para atender a más de 50,000 personas durante la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos, que incluye refuerzos en seguridad, limpieza y servicios de salud.

Las familias que visiten los cementerios municipales encontrarán condiciones optimizadas gracias a trabajos de remozamiento realizados por la comuna. Además, un equipo de 140 trabajadores de limpieza y 140 basureros garantizará la salubridad en los camposantos.

Las autoridades municipales recomiendan a los visitantes no utilizar recipientes con agua para prevenir el dengue y evitar consumir alimentos dentro de las instalaciones. Ante la alta afluencia esperada, se ha coordinado un dispositivo con diversas entidades de emergencia para garantizar la tranquilidad y seguridad de quienes asistan.

Related Topics:
Continuar Leyendo
PUBLICIDAD
Publicidad

Nacionales

Actualizarán base de datos de cementerios de San Salvador Centro

Publicado

Hace 34 minutos

el

28 octubre, 2025

Por

La Administración de Cementerios Municipales de San Salvador Centro puso en marcha una campaña para actualizar la base de datos de contribuyentes de los 18 camposantos ubicados en los cinco distritos de la capital.

Reynaldo Pérez, director de la institución, explicó que la iniciativa busca regularizar la información de los usuarios de los distritos Capital, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo y Ciudad Delgado.

“Alrededor de 7,000 cuentas están registradas en el distrito Capital, en los cementerios Bermeja, Ilustres y Parcelas. Con la actualización que realizaremos el 1 y 2 de noviembre, estas cuentas podrán acceder al beneficio de dispensa de intereses por mora en tasas de cementerios”, indicó Pérez. La dispensa estará vigente desde el 30 de octubre hasta febrero de 2026.

Durante el fin de semana de la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos, el personal municipal estará presente en cada cementerio para asistir a los visitantes y facilitar la actualización de datos.

El funcionario destacó que la medida también responde a la adhesión de exmunicipios, cuyos registros y ordenanzas históricamente manejaban información de manera diferente, por lo que la actualización es necesaria para unificar los datos en toda la capital.

Continuar Leyendo

Nacionales

Tonacatepeque se prepara para celebrar el Festival de la Calabiuza 2025

Publicado

Hace 57 minutos

el

28 octubre, 2025

Por

El tradicional Festival de la Calabiuza 2025 se realizará el próximo sábado 1.º de noviembre en el distrito de Tonacatepeque, según informó la alcaldía de San Salvador Este, que invita a la población a participar en esta festividad cultural.

El alcalde Elías Aragón destacó que esta celebración busca mantener vivas las costumbres salvadoreñas y fortalecer el sentido de identidad comunitaria.

“Es una celebración que combina leyendas, arte y cultura popular, donde los personajes mitológicos cobrarán vida para llenar nuestras calles de historia y emoción”, expresó el edil.

Continuar Leyendo

Nacionales

Octubre acumula 20 días sin homicidios en El Salvador, según la PNC

Publicado

Hace 1 hora

el

28 octubre, 2025

Por

El Salvador continúa sumando jornadas sin hechos violentos. De acuerdo con datos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), el lunes 27 de octubre cerró sin registrar homicidios en todo el territorio nacional, acumulando así 20 días sin asesinatos en lo que va del mes.

La institución informó a través de su cuenta en X que los días sin homicidios en octubre son el 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 27.

Según los registros, los meses anteriores también reportaron amplios períodos con cero homicidios: 25 días en enero, 26 en febrero, 22 en marzo, 25 en abril, 25 en mayo, 25 en junio, 29 en julio, 27 en agosto y 23 en septiembre.

Autoridades destacan que estos resultados son producto de los patrullajes y operativos constantes desarrollados por la PNC y la Fuerza Armada, que han contribuido a mantener bajos niveles de violencia y consolidar a El Salvador como uno de los países más seguros del hemisferio occidental.

Continuar Leyendo

Publicidad

Lo Más Leído