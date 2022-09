Ministro de Defensa inaugura «Taller de mejores prácticas en el desarrollo de un marco legislativo y reglamentario sobre seguridad química», en coordinación con la OPAQ

Foto: Cortesía

El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, preside junto a la Subdirectora Gral. Adjunta de la Official account of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), Sra. Odette Melono, la inauguración del “Taller Mejores Prácticas en el Desarrollo de un Marco Legislativo y Reglamentario sobre Seguridad Química”.

“En nombre del Señor Presidente Nayib Bukele, es un honor para mi como Ministro de la Defensa Nacional y representante nacional ante la Organización para Armas Químicas, darles a ustedes la bienvenida a nuestro país”, indicó Merino Monroy.

El Salvador ha sido seleccionado como sede del importante evento regional "Taller Mejores Prácticas en el Desarrollo de un Marco Legislativo y Reglamentario sobre Seguridad Química”, evento que será inaugurado este día por el Ministro @merino_monroy, en San Salvador. pic.twitter.com/j8nw6mLtYa — Ministerio de la Defensa Nacional (@DefensaSV) September 27, 2022

El Taller es realizado en coordinación con la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAC) y se desarrollará del 27 a 29 de septiembre con 30 participantes de 15 países extranjeros.

El Salvador ratificó la Convención para la Prohibición de Armas Químicas, el 27 de octubre de 1993, adquiriendo el compromiso de contribuir a la Paz y la Seguridad Internacional.

“Cuando hablamos sobre la convención es sin duda alguna la herramienta más importante para prevenir y eliminar el desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas, y evitar que caigan en manos de terroristas”, expresó el ministro.

Además, destacó el avance del Proyecto de Ley para la Prohibición de Armas Químicas, en el cual el Ministerio de la Defensa Nacional lidera esfuerzos y coordina con otros organismos afines a la materia.