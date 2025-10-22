Connect with us

Nacionales

MARN pronostica lluvias y tormentas para la tarde y noche de este miércoles

Publicado

Hace 2 horas

el

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que este miércoles el cielo se presentará poco nublado sobre la cordillera volcánica y despejado en el resto del país durante las primeras horas del día.

Por la tarde, se prevé un incremento en la nubosidad, acompañado de lluvias y tormentas eléctricas que se concentrarán en la cordillera volcánica, la zona norte y sectores del centro y oriente. En horas de la noche, las precipitaciones se desplazarán hacia la zona oriental, paracentral y algunos puntos del centro del territorio nacional.

Los vientos soplarán del noreste durante la mañana, noche y madrugada, mientras que por la tarde cambiarán al oeste y suroeste, con velocidades entre 10 y 22 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h.

De acuerdo con el MARN, estas condiciones atmosféricas están influenciadas por el flujo del noreste acelerado debido a la tormenta tropical Melissa y la presencia de vaguadas en la región.

Related Topics:
Continuar Leyendo
PUBLICIDAD
Publicidad

Nacionales

El Salvador registra un día más sin homicidios

Publicado

Hace 1 hora

el

22 octubre, 2025

Por

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este martes 21 de octubre se cerró la jornada con cero homicidios en el país.

Según las estadísticas oficiales, entre el 1 de enero y el 21 de octubre se contabilizan 243 días sin asesinatos. De estos, enero registró 25 jornadas con cero homicidios; febrero, 26; marzo, 22; abril, mayo y junio, 25 cada uno; julio, 29; agosto, 27; y octubre, 23 días hasta la fecha.

El informe resalta que, desde el inicio de la gestión del presidente Nayib Bukele, el país ha acumulado más de 1,000 días sin homicidios, atribuibles al Plan Control Territorial (PCT) y al régimen de excepción vigente.

Continuar Leyendo

Nacionales

Jovencito muere tras lanzarse a las llantas de una rastra en marcha

Publicado

Hace 1 hora

el

22 octubre, 2025

Por

Un joven falleció este martes tras ser arrollado por una rastra en el periférico Claudia Lars, a la altura del cantón Ateos, en el municipio de Sacacoyo, departamento de La Libertad, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con la información preliminar, las investigaciones apuntan a que la victima se habría lanzado hacia las llantas del vehículo pesado mientras este circulaba por la vía.

«Personal médico realizó las maniobras necesarias para auxiliarlo, pero falleció en el lugar», indicó la institución policial en su cuenta oficial de X.

La PNC agregó que la joven se conducía en un automóvil que había estacionado minutos antes a la orilla de la carretera.

Continuar Leyendo

Nacionales

El Salvador avanza hacia una gestión aduanera moderna

Publicado

Hace 13 horas

el

21 octubre, 2025

Por

El Vicepresidente Félix Ulloa, participó en el lanzamiento de la construcción del Centro Integrado de Inteligencia Aduanera (CIIA), proyecto liderado por la Dirección General de Aduana El Salvador, en Ilopango.

Durante su intervención, el Vicepresidente Ulloa señaló que este proyecto se enmarca en la tercera etapa del Plan Económico, catalogada como Logística, centrada en el crecimiento económico sostenido y la eficiencia del Estado. Recordó que, tras alcanzar el “milagro de la seguridad”, el segundo periodo del Presidente Bukele está orientado a lograr el “milagro económico”, mediante esfuerzos clave como este.

Asimismo, resaltó que Aduana El Salvador es un ejemplo de esta transformación, al convertirse en una institución moderna y confiable que agiliza el comercio, fortalece la seguridad fronteriza y combate fenómenos del pasado como la corrupción y la evasión fiscal. “El reconocimiento de nuestro país trasciende fronteras; El Salvador ha demostrado, incluso ante organismos como GAFILAT, que es un Gobierno decidido a combatir la corrupción y fortalecer la transparencia”, enfatizó.

Por su parte, el Titular del Ministerio de Hacienda, Jerson Posada, destacó que este proyecto es resultado de la coordinación interinstitucional y del trabajo conjunto entre el sector público y privado, lo que contribuirá a mejorar la competitividad y dinamizar el comercio exterior. Además, el Director General de Aduanas, Benjamín Mayorga, enfatizó que el liderazgo del Presidente Nayib Bukele ha sido clave para modernizar los puntos fronterizos y fortalecer la eficiencia del sistema aduanero nacional.

El Centro Integrado de Inteligencia Aduanera (CIIA) es una apuesta estratégica para automatizar y simplificar los procesos de despacho en las aduanas, reforzar la seguridad en fronteras y garantizar eficiencia en la revisión y control de mercancías, mediante tecnologías como:

  • Sistemas de videovigilancia.
  • Drones, lectores de códigos QR, antenas RFID.
  • Detectores de sustancias y explosivos.
  • Software de inteligencia artificial.

La modernización aduanera no solo impulsa el crecimiento económico, sino que consolida al país como un modelo regional en gestión eficiente, integridad y digitalización. El evento contó con la presencia de representantes del sector privado; gremiales y aliados estratégicos.

Continuar Leyendo

Publicidad

Lo Más Leído