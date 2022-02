Lotería Nacional llevó Brigadas Médicas al Municipio de Cuscatancingo

Una persona de la tercera edad murió arrollado sobre la alameda Juan Pablo II, frente al Parque Infantil de San Salvador, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con los datos proporcionados por la autoridad, la víctima no pudo ser identificada ya que no portaba documentos personales y a la escena no llegaron familiares.

Sin embargo, se detalló que se cruzaba la calle cuando fue atropellado por una rastra.

«Es un anciano que aún no se tiene el nombre y tampoco la edad exacta. Por el momento se está investigando cómo ocurrieron los hechos», dijo una fuente policial.

Cabe mencionar que el conductor de la rastra no huyó del lugar, se detuvo metros más adelante luego de atropellar al anciano.

Amparado en la ley del Fondo para la Atención de Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT), el conductor de la rastra no fue detenido, pero deberá responder ante la justicia por el percance.