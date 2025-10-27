Nacionales
Imprudencia al volante provoca aparatoso choque en San Salvador
Un accidente de tránsito se registró en el sur del distrito de San Salvador, en el municipio de San Salvador Centro, debido a la imprudencia de uno de los conductores.
El siniestro, captado por las cámaras del sistema de monitoreo Sívar Seguro en el bulevar de Los Próceres, muestra cómo un vehículo que no respetó la señal de alto impacta contra el costado de un pick up.
Pese a lo aparatoso del choque, las autoridades informaron que no se reportaron personas con lesiones graves, únicamente daños materiales.
Economia
DGEHM confirma disminución en los precios de los combustibles
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó los nuevos precios de referencia de los combustibles en El Salvador, que estarán vigentes del 28 de octubre al 10 de noviembre de 2025.
Según la institución, la gasolina superior disminuirá $0.05 por galón y la regular $0.06, mientras que el diésel mantendrá su precio sin cambios en todo el país.
En la zona central, el galón de gasolina superior costará $3.80, la regular $3.50 y el diésel $3.36. En la zona occidental, los precios serán $3.81, $3.51 y $3.37, respectivamente; y en la zona oriental, $3.84, $3.54 y $3.41.
Durante el período anterior, del 14 al 27 de octubre, los precios de los combustibles se mantuvieron estables, sin registrarse aumentos.
Nacionales
Protección Civil levanta alerta verde y prevé ingreso de vientos nortes en El Salvador
Nacionales
Motociclista ebrio atropella a niño de 10 años en Panchimalco
Un niño de 10 años fue atropellado por un motociclista que conducía bajo los efectos del alcohol y sin licencia en la calle principal del cantón Azacualpa, Panchimalco, San Salvador Sur.
La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo al conductor, identificado como José Orlando Miranda Pascual, de 23 años, tras confirmar mediante prueba de alcoholemia que manejaba con 133° de alcohol. Además, se determinó que no contaba con licencia de conducir.
Miranda Pascual será presentado ante el juzgado correspondiente y responderá por los delitos de conducción peligrosa y lesiones.