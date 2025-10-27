Connect with us

Nacionales

Imprudencia al volante provoca aparatoso choque en San Salvador

Hace 1 hora

Un accidente de tránsito se registró en el sur del distrito de San Salvador, en el municipio de San Salvador Centro, debido a la imprudencia de uno de los conductores.

El siniestro, captado por las cámaras del sistema de monitoreo Sívar Seguro en el bulevar de Los Próceres, muestra cómo un vehículo que no respetó la señal de alto impacta contra el costado de un pick up.

Pese a lo aparatoso del choque, las autoridades informaron que no se reportaron personas con lesiones graves, únicamente daños materiales.

Economia

DGEHM confirma disminución en los precios de los combustibles

Hace 25 minutos

27 octubre, 2025

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó los nuevos precios de referencia de los combustibles en El Salvador, que estarán vigentes del 28 de octubre al 10 de noviembre de 2025.

Según la institución, la gasolina superior disminuirá $0.05 por galón y la regular $0.06, mientras que el diésel mantendrá su precio sin cambios en todo el país.

En la zona central, el galón de gasolina superior costará $3.80, la regular $3.50 y el diésel $3.36. En la zona occidental, los precios serán $3.81, $3.51 y $3.37, respectivamente; y en la zona oriental, $3.84, $3.54 y $3.41.

Durante el período anterior, del 14 al 27 de octubre, los precios de los combustibles se mantuvieron estables, sin registrarse aumentos.

Nacionales

Protección Civil levanta alerta verde y prevé ingreso de vientos nortes en El Salvador

Hace 35 minutos

27 octubre, 2025

La Dirección General de Protección Civil informó que queda sin efecto la alerta verde por lluvias asociadas a la influencia indirecta de la tormenta tropical Melissa y la presencia de vaguadas en la región, emitida el pasado 22 de octubre. La medida se toma tras el Informe Especial No. 2 del 26 de octubre del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que indica que a partir del lunes 27 de octubre se espera el primer ingreso de vientos nortes, los cuales se mantendrán durante la mayor parte de la semana.

Según el MARN, los vientos nortes serán moderados, con ráfagas ocasionales superiores a 40 km/h, principalmente en zonas altas donde el terreno favorezca su aceleración. Aun con su presencia, se prevén lluvias sectorizadas durante las tardes y noches en la zona oriental, paracentral y costera. Los días se mantendrán cálidos y las noches frescas, aunque hacia finales de la semana se podrían registrar temperaturas más bajas en las madrugadas.

Las autoridades recomendaron a la población evitar la quema agrícola durante los periodos de vientos fuertes y mantenerse informada sobre el pronóstico meteorológico para tomar medidas preventivas.

Asimismo, se indicó que quienes realicen actividades de navegación marítima y aérea, pesca artesanal o deportiva deben evaluar las condiciones atmosféricas y atender las recomendaciones de Protección Civil antes de realizar sus operaciones.

Nacionales

Motociclista ebrio atropella a niño de 10 años en Panchimalco

Hace 46 minutos

27 octubre, 2025

Un niño de 10 años fue atropellado por un motociclista que conducía bajo los efectos del alcohol y sin licencia en la calle principal del cantón Azacualpa, Panchimalco, San Salvador Sur.

La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo al conductor, identificado como José Orlando Miranda Pascual, de 23 años, tras confirmar mediante prueba de alcoholemia que manejaba con 133° de alcohol. Además, se determinó que no contaba con licencia de conducir.

Miranda Pascual será presentado ante el juzgado correspondiente y responderá por los delitos de conducción peligrosa y lesiones.

