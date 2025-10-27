FGR reporta 89,875 capturas de pandilleros bajo régimen de excepción

Durante la presentación del Presupuesto 2026 ante la Asamblea Legislativa, los ministros de Seguridad, Gustavo Villatoro, y de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacaron los resultados alcanzados con los fondos de 2025, entre ellos la incautación de 24.35 toneladas de drogas, valoradas en más de $604 millones en el mercado.

Villatoro subrayó que los logros incluyen la reducción de homicidios, la disminución de la impunidad y la captura de “asesinos seriales”, señalando que 2025 se convirtió en un año histórico en decomisos de drogas. De las incautaciones, 24 toneladas correspondieron a cocaína; 348 kilos a marihuana; 1.89 kilogramos a metanfetamina; 424 gramos a crack y 230 gramos a hachís.

El funcionario resaltó la participación de la Marina Nacional en operaciones de alta mar, que han permitido combatir el narcotráfico internacional y extender el control más allá de las aguas salvadoreñas. “Nuestra Marina Nacional interceptó, a 1,150 millas náuticas de las costas, una embarcación con 1,795 kilos de cocaína, valorados en más de $44.8 millones”, detalló.

Merino Monroy enfatizó la coordinación entre Fuerza Armada, Policía Nacional Civil y Fiscalía General de la República, destacando que solo en altamar, entre 2024 y 2025, se decomisaron 39 toneladas de cocaína valoradas en más de $977 millones.

Ambos ministros recordaron que, desde el inicio de la administración del presidente Nayib Bukele, El Salvador ha incautado 73.8 toneladas de drogas, equivalentes a $1,736 millones, reforzando la estrategia de seguridad nacional y la lucha contra las estructuras criminales que buscan controlar el territorio y el narcotráfico.

Además, Merino Monroy informó sobre detenciones recientes en el país, donde se incautaron drogas, dinero y herramientas para distribución, mostrando que la lucha contra el crimen continúa tanto en tierra como en altamar, consolidando la capacidad operativa de la Marina Nacional y la Fuerza Armada salvadoreña.

