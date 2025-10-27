Nacionales
FGR reporta 89,875 capturas de pandilleros bajo régimen de excepción
Nacionales
Autoridades incautan más de 24 toneladas de droga en lo que va del año
Durante la presentación del Presupuesto 2026 ante la Asamblea Legislativa, los ministros de Seguridad, Gustavo Villatoro, y de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacaron los resultados alcanzados con los fondos de 2025, entre ellos la incautación de 24.35 toneladas de drogas, valoradas en más de $604 millones en el mercado.
Villatoro subrayó que los logros incluyen la reducción de homicidios, la disminución de la impunidad y la captura de “asesinos seriales”, señalando que 2025 se convirtió en un año histórico en decomisos de drogas. De las incautaciones, 24 toneladas correspondieron a cocaína; 348 kilos a marihuana; 1.89 kilogramos a metanfetamina; 424 gramos a crack y 230 gramos a hachís.
El funcionario resaltó la participación de la Marina Nacional en operaciones de alta mar, que han permitido combatir el narcotráfico internacional y extender el control más allá de las aguas salvadoreñas. “Nuestra Marina Nacional interceptó, a 1,150 millas náuticas de las costas, una embarcación con 1,795 kilos de cocaína, valorados en más de $44.8 millones”, detalló.
Merino Monroy enfatizó la coordinación entre Fuerza Armada, Policía Nacional Civil y Fiscalía General de la República, destacando que solo en altamar, entre 2024 y 2025, se decomisaron 39 toneladas de cocaína valoradas en más de $977 millones.
Ambos ministros recordaron que, desde el inicio de la administración del presidente Nayib Bukele, El Salvador ha incautado 73.8 toneladas de drogas, equivalentes a $1,736 millones, reforzando la estrategia de seguridad nacional y la lucha contra las estructuras criminales que buscan controlar el territorio y el narcotráfico.
Además, Merino Monroy informó sobre detenciones recientes en el país, donde se incautaron drogas, dinero y herramientas para distribución, mostrando que la lucha contra el crimen continúa tanto en tierra como en altamar, consolidando la capacidad operativa de la Marina Nacional y la Fuerza Armada salvadoreña.
Nacionales
Autoridades capturan a tres conductores ebrios en distintos puntos de El Salvador
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de tres conductores ebrios en distintos puntos del país, luego de provocar accidentes de tránsito bajo los efectos del alcohol.
En Santa Rosa de Lima, La Unión, fue detenido Fredis Ignacio Umanzor Rubio, de 31 años, quien manejaba una motocicleta con 198 grados de alcohol sobre la calle que conduce al cantón Papalambre.
En Chalatenango Centro, agentes policiales arrestaron a Óscar Fernando Mejía Mejía, de 60 años, tras causar un accidente en el kilómetro 62½ de la carretera Longitudinal del Norte, donde una persona resultó lesionada. La prueba de alcotest arrojó 153 grados de alcohol.
El tercer caso se registró en Colón, La Libertad, donde Melvin Jonathan Iraheta Crespin, de 33 años, chocó contra otro vehículo mientras conducía una motocicleta con 219 grados de alcohol sobre la calle principal de la colonia Las Moras Dos.
Según las autoridades, los tres hombres serán procesados por el delito de conducción peligrosa.