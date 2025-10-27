Connect with us

Nacionales

FGR reporta 89,875 capturas de pandilleros bajo régimen de excepción

Publicado

Hace 43 minutos

el

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, en el marco del régimen de excepción, se han capturado 89,875 pandilleros de diferentes estructuras criminales, de los cuales 82,078 —el 91.3 %— se encuentran en la etapa de instrucción ante los tribunales especializados en crimen organizado. La institución confía en obtener resoluciones favorables y máximas condenas para todos los imputados.

Durante una reciente visita a la Asamblea Legislativa, el fiscal general, Rodolfo Delgado, detalló que para atender los casos del régimen de excepción la FGR cuenta con 291 profesionales del derecho, entre fiscales, coordinadores y colaboradores jurídicos, que representan aproximadamente el 30 % del personal fiscal de la institución.

El equipo ha elaborado 590 causas penales, distribuidas entre las principales pandillas del país: 299 contra la Mara Salvatrucha (MS-13), 281 de la pandilla 18, tres de la Mao Mao, cinco de la Mara Máquina y dos contra la Mirada Loca. Además, la Sección de Análisis ha procesado 25,412 evidencias, de las cuales 19,658 corresponden a casos del régimen de excepción.

Los pandilleros están recluidos en penales de máxima seguridad, como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en Tecoluca, San Vicente, donde permanecen bajo estrictas medidas de control. De los 82,078 en instrucción, 81,818 son adultos y el resto son menores.

En agosto pasado, la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley contra el Crimen Organizado para ampliar los plazos de detención hasta tres años, permitiendo a la FGR profundizar en las investigaciones y consolidar evidencia que sustente las acusaciones. La modificación también estableció un registro único judicial por organización criminal y la posibilidad de continuar procesos sin la presencia física de imputados ausentes o prófugos, fortaleciendo la persecución penal de pandilleros bajo el régimen de excepción.

Nacionales

Autoridades incautan más de 24 toneladas de droga en lo que va del año

Publicado

Hace 1 hora

el

27 octubre, 2025

Por

Durante la presentación del Presupuesto 2026 ante la Asamblea Legislativa, los ministros de Seguridad, Gustavo Villatoro, y de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacaron los resultados alcanzados con los fondos de 2025, entre ellos la incautación de 24.35 toneladas de drogas, valoradas en más de $604 millones en el mercado.

Villatoro subrayó que los logros incluyen la reducción de homicidios, la disminución de la impunidad y la captura de “asesinos seriales”, señalando que 2025 se convirtió en un año histórico en decomisos de drogas. De las incautaciones, 24 toneladas correspondieron a cocaína; 348 kilos a marihuana; 1.89 kilogramos a metanfetamina; 424 gramos a crack y 230 gramos a hachís.

El funcionario resaltó la participación de la Marina Nacional en operaciones de alta mar, que han permitido combatir el narcotráfico internacional y extender el control más allá de las aguas salvadoreñas. “Nuestra Marina Nacional interceptó, a 1,150 millas náuticas de las costas, una embarcación con 1,795 kilos de cocaína, valorados en más de $44.8 millones”, detalló.

Merino Monroy enfatizó la coordinación entre Fuerza Armada, Policía Nacional Civil y Fiscalía General de la República, destacando que solo en altamar, entre 2024 y 2025, se decomisaron 39 toneladas de cocaína valoradas en más de $977 millones.

Ambos ministros recordaron que, desde el inicio de la administración del presidente Nayib Bukele, El Salvador ha incautado 73.8 toneladas de drogas, equivalentes a $1,736 millones, reforzando la estrategia de seguridad nacional y la lucha contra las estructuras criminales que buscan controlar el territorio y el narcotráfico.

Además, Merino Monroy informó sobre detenciones recientes en el país, donde se incautaron drogas, dinero y herramientas para distribución, mostrando que la lucha contra el crimen continúa tanto en tierra como en altamar, consolidando la capacidad operativa de la Marina Nacional y la Fuerza Armada salvadoreña.

Nacionales

Autoridades capturan a tres conductores ebrios en distintos puntos de El Salvador

Publicado

Hace 3 horas

el

27 octubre, 2025

Por

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de tres conductores ebrios en distintos puntos del país, luego de provocar accidentes de tránsito bajo los efectos del alcohol.

En Santa Rosa de Lima, La Unión, fue detenido Fredis Ignacio Umanzor Rubio, de 31 años, quien manejaba una motocicleta con 198 grados de alcohol sobre la calle que conduce al cantón Papalambre.

En Chalatenango Centro, agentes policiales arrestaron a Óscar Fernando Mejía Mejía, de 60 años, tras causar un accidente en el kilómetro 62½ de la carretera Longitudinal del Norte, donde una persona resultó lesionada. La prueba de alcotest arrojó 153 grados de alcohol.

El tercer caso se registró en Colón, La Libertad, donde Melvin Jonathan Iraheta Crespin, de 33 años, chocó contra otro vehículo mientras conducía una motocicleta con 219 grados de alcohol sobre la calle principal de la colonia Las Moras Dos.

Según las autoridades, los tres hombres serán procesados por el delito de conducción peligrosa.

Nacionales

Ingresarán vientos nortes sobre el país desde la tarde y noche de este lunes

Publicado

Hace 3 horas

el

27 octubre, 2025

Por

El cielo permanecerá poco nublado y sin lluvias durante la mañana de este lunes. Por la tarde, se prevé nubosidad parcial sobre la cordillera volcánica y la zona nororiental, con lluvias aisladas desde mediados hasta el final de la tarde. Durante la noche, el cielo estará mayormente nublado en el oriente y la zona paracentral, donde también se esperan precipitaciones.

El viento soplará del noreste al norte con velocidades entre 10 y 20 km/h, y ráfagas de hasta 30 km/h en zonas altas.

Según el Ministerio de Medio Ambiente, estas condiciones se deben al desplazamiento del huracán Melissa hacia el norte y a la influencia de una alta presión en el Golfo de México, que favorecerá el ingreso de Vientos Nortes débiles desde la tarde y noche.

