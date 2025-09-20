Nacionales
Exceso de velocidad provoca choque contra chalet y deja dos lesionados
Dos personas resultaron lesionadas la mañana de este sábado en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 164 de la carretera Ruta de Paz, en el cantón El Triunfo, distrito de San Francisco Gotera, Morazán.
Según informó la Policía Nacional Civil (PNC), el conductor de un vehículo perdió el control por manejar a excesiva velocidad e impactó contra un chalet. Una mujer y un joven de 17 años que se encontraban en el lugar sufrieron lesiones leves y fueron trasladados a un hospital.
Autoridades permanecen en la zona realizando las investigaciones correspondientes y orientando el tráfico para evitar nuevos percances.
Denuncian venta ilegal de cerveza durante partido de Águila contra Alianza
En redes sociales se denunció que el viernes algunos vendedores ofrecieron cerveza durante el partido entre Águila y Alianza en el estadio Cuscatlán, a pesar de que su venta está prohibida en recintos deportivos.
La restricción de bebidas alcohólicas se mantiene desde el Torneo Apertura 2023, como parte de las medidas para garantizar la seguridad y promover un ambiente familiar en los estadios, tras los desórdenes ocurridos en el pasado.
La normativa fue implementada luego de la tragedia del 20 de mayo de 2023, cuando nueve personas murieron en una estampida humana en el Cuscatlán.
Guatemala envía camiones cisterna para reforzar abastecimiento de agua en el AMSS
El Gobierno de El Salvador intensifica las acciones para garantizar el suministro de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), mientras se ejecutan los trabajos de reparación de una tubería de alta presión del Sistema Zona Norte, que abastece al 30 % de la región.
Como parte del plan de contingencia, una flota de camiones cisterna provenientes de Ciudad de Guatemala, Mixco y Asunción Mita ingresó al país entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado por la frontera San Cristóbal. Estas unidades se suman a la distribución de agua que ya se realiza en las zonas afectadas.
La logística de entrada y desplazamiento de los camiones fue coordinada por la Policía Nacional Civil (PNC), el Viceministerio de Transporte (VMT) y el Ministerio de Gobernación, con el objetivo de garantizar su operación inmediata.
El operativo involucra a diversas instituciones del Estado, entre ellas ANDA, los ministerios de Obras Públicas y Gobernación, Protección Civil, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y la Fuerza Armada, que trabajan de manera conjunta para llevar agua a miles de familias.
Paralelamente, los equipos técnicos avanzan en la instalación de vigas longitudinales y la base del puente que sostendrá la tubería de 48 pulgadas, estructura esencial para asegurar el funcionamiento seguro del sistema una vez concluidos los trabajos de reparación.
Empleado del Consejo Superior de Salud Pública fallece en fatal accidente de tránsito en Santa Ana
Un empleado del Consejo Superior de Salud Pública (CSSP) perdió la vida la mañana de este viernes en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 48 de la carretera Panamericana, en El Congo, Santa Ana Este, según informaron Cruz Verde Salvadoreña y Comandos de Salvamento.
La víctima fue identificada como Jónathan Cornejo, de 42 años, quien laboraba como motorista de la institución. Al momento del percance viajaba acompañado de otra empleada que resultó lesionada y fue trasladada a un centro asistencial. Ambos se dirigían a cumplir una misión oficial.
De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor habría perdido el control del vehículo debido a las condiciones de la carretera por las lluvias registradas en la zona. El pick-up se salió de la vía e impactó contra unos árboles dentro de una finca, lo que provocó que volcara.
Bomberos y socorristas tuvieron que intervenir para liberar a las víctimas que quedaron atrapadas entre los hierros de la cabina.