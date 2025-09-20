Exceso de velocidad provoca choque contra chalet y deja dos lesionados

El Gobierno de El Salvador intensifica las acciones para garantizar el suministro de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), mientras se ejecutan los trabajos de reparación de una tubería de alta presión del Sistema Zona Norte, que abastece al 30 % de la región.

Como parte del plan de contingencia, una flota de camiones cisterna provenientes de Ciudad de Guatemala, Mixco y Asunción Mita ingresó al país entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado por la frontera San Cristóbal. Estas unidades se suman a la distribución de agua que ya se realiza en las zonas afectadas.

La logística de entrada y desplazamiento de los camiones fue coordinada por la Policía Nacional Civil (PNC), el Viceministerio de Transporte (VMT) y el Ministerio de Gobernación, con el objetivo de garantizar su operación inmediata.

El operativo involucra a diversas instituciones del Estado, entre ellas ANDA, los ministerios de Obras Públicas y Gobernación, Protección Civil, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y la Fuerza Armada, que trabajan de manera conjunta para llevar agua a miles de familias.

Paralelamente, los equipos técnicos avanzan en la instalación de vigas longitudinales y la base del puente que sostendrá la tubería de 48 pulgadas, estructura esencial para asegurar el funcionamiento seguro del sistema una vez concluidos los trabajos de reparación.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...