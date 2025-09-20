Bomberos y militares luchan contra dos grandes incendios en España

Un fatal accidente automovilístico registrado la madrugada del 16 de septiembre en Cancún, Quintana Roo, dejó un saldo de siete personas fallecidas, entre ellas cuatro integrantes de una familia originaria de Nuevo León.

De acuerdo con medios locales, el percance ocurrió en la carretera que conduce al aeropuerto internacional de Cancún, cuando dos camionetas colisionaron de frente. Entre las víctimas se encontraban los médicos Érika Lizeth González Garza y Francisco Gabriel Simental Ochoa, así como sus dos pequeños hijos: un bebé de dos meses y otro de dos años.

Familiares relataron que la pareja y sus hijos regresaban de asistir a una boda y se dirigían al aeropuerto para volver a Monterrey. La tragedia coincidió con una fecha significativa para ellos, ya que Érika y Francisco cumplían ese mismo día tres años de casados; su boda se celebró el 16 de septiembre de 2022 en Monterrey, ciudad donde iniciaron su vida en común.

La noticia ha causado profunda consternación en Nuevo León y Quintana Roo, donde colegas, amigos y familiares han expresado su dolor, recordándolos como una pareja unida, trabajadora y dedicada tanto a su familia como a su profesión.

