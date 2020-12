Ernesto Muyshondt entrega láminas en lugar de obras para la población

No hay una fecha exacta de cuándo podrá llegar la vacuna contra el COVID-19 al país para inmunizar a la población, es por eso que los salvadoreños deben continuar poniendo en práctica las medidas básicas sanitarias para evitar contagiarse con el virus.

Aunque en el país no hay un repunte de casos confirmados, el Presidente de la República, Nayib Bukele, reitera el llamado a la población a no bajar la guardia y a seguir implementando los protocolos de bioseguridad. De igual forma, hace un llamado enérgico a los alcaldes a no exponer a sus municipios con eventos sociales y carnavales sin aplicar los protocolos de bioseguridad.

El virus se mantiene en circulación en todo el país, es por ello que las cabinas móviles del Equipo Interdisciplinario de Contención Epidemiológica (EICE) del Ministerio de Salud visita todos los días diferentes poblados para hacer la toma de la muestra de PCR (Prueba de Reacción en Cadena de la Polimerasa, por sus siglas en inglés) para detectar a personas contagiadas y ayudarles a su recuperación.

“Quiero pedirle a la población que siga cumpliendo las medidas mientras esperamos la vacuna. No es lo mismo tener 10 jóvenes enfermos, que tener 10 adultos mayores enfermos. Usemos siempre la mascarilla, esto reduce mucho el riesgo de contagio”, expresó el Mandatario.

El Gobierno ha hecho gestiones para adquirir 9 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19, la adquisición ha sido en doble vía: Negociación directa con cuatro laboratorios internacionales que están desarrollando la vacuna; y a través del programa COVAX.

El mecanismo COVAX está liderado por la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI); la Alianza para la Vacunas (GAVI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Presidente informó que las primeras dos millones de dosis de la vacuna podrían estar en el país en el primer trimestre del próximo año, hasta entonces, la población debe extremar las medidas sanitarias para no ser víctima de la enfermedad, y con especial énfasis las personas mayores de 50 años.

“Entre más edad tengan las personas que se contagien de COVID-19, más posibilidades hay que se agrave el cuadro y sube la tasa de mortalidad”, informó el Gobernante.