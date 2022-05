VIDEO: Sin mediar palabra sujeto patea brutalmente a una niña que caminaba con su madre

Terrible pesadilla la que vivió una pareja de ancianos de Reino Unido cuando uno de ellos fue atacado por una enorme rata, la cual le dejó diversas heridas en todo el cuerpo.

John Kirk, de 85 años, vive con su esposa Diana, de 76, en Bingham, Inglaterra. Desafortunadamente, la anciana vive desde hace ya un tiempo postrada en una cama debido a que sufrió un accidente cerebrovascular que derivó en un grave daño cerebral.

Resulta ser que el pasado 9 de mayo, John escuchó muchos ruidos al interior de su casa por la madrugada, como si alguien rasgara en la pared; sin embargo, prefirió no darle mucha importancia.

Horas más tarde descubrió qué cosa era lo que causaba dichos ruidos: una rata gigante de unos 22 centímetros, la cual había ya atacado a su esposa y le provocó heridas y lesiones de gravedad, mismas que descubrió a la mañana siguiente cuando bajó a hacerle el desayuno.

Woman, 76, is mauled by a huge rat while she was asleep



A 76-year-old pensioner woke up covered in blood after she was mauled by a huge rat.



Diana Kirk, 76, was left with horrific injuries after the rat clawed into her face and neck at her home i… https://t.co/8i4HiRFRmA pic.twitter.com/7IgYCcBZN8 — Naijamerit (@NaijameritNG) May 17, 2022

El medio local Nottinghamshire explicó que Diana, por su daño cerebral, carece de sensibilidad en el cuerpo, tampoco puede moverse ni reaccionar ante una situación de esta magnitud. Por su condición, la anciana debe dormir en una cama de hospital que está colocada en la planta baja de la casa y durante el día, es cuidado por una enfermera y de noche es su esposo quien se encarga de ella.

Tras ver el estado en el que se encontraba Diana, de inmediato llamó a los servicios de emergencia y pidió ayuda a uno de sus vecinos para encontrar a la rata que había atacado a su mujer.

“Nunca había visto nada parecido como las heridas que tenía Diana. Fue absolutamente salvaje, tenía rasguños en la cara, el cuello y las manos. Al principio pensé que le habían disparado… Parecía que el animal había tratado de roer hasta el hueso. Había sangre por todas partes”, explicó John en entrevista al medio anteriormente.

La anciana fue trasladada a un hospital donde permaneció internada durante 4 días debido a las lesiones y mordeduras causadas por el roedor, mismo que ya estaba haciendo nido al interior de su casa.

Luego de su intento por atrapar a la rata, John logró cazarla tan solo un día después del ataque, gracias una trampa colocada por el vecino.

La rata fue puesta en una jaula y durante ese tiempo, trató en varias ocasiones de atacar a toda aquella persona que se le acercaba. Finalmente, uno de los vecinos de la pareja la mató a tiros de una pistola de perdigones.

John Kirk was left horrified when he came downstairs to find his wife Diana covered in blood and her face and neck covered in claw and bite markshttps://t.co/rGkCBkf1Ig — Irish Daily Mirror (@IrishMirror) May 19, 2022

“Debido a su condición, mi esposa no puede moverse. He leído que las ratas solo buscan bebés pequeños y personas que están inmóviles en la cama, como mi esposa. Ella no puede sentir dolor, por lo que no habría sabido mucho sobre lo que sucedió. Me gustaría que la gente supiera lo que puede suceder para que estén al tanto”, alertó el hombre.