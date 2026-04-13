Precio del petróleo vuelve a superar los $ 100 tras fracaso de diálogo de paz

El exjefe de Estado, de 88 años, será galardonado con un premio especial en el marco de la Jornada del Libro Político en la Asamblea Nacional francesa (cámara baja), una iniciativa organizada desde 1991 por la asociación Lire la Société y que cada año recompensa varias obras de carácter político.

Juan Carlos I asistirá con sus hijas, las infantas Cristina y Elena, a la ceremonia, en el emblemático palacio Borbón a orillas del Sena, indicó la organización.

En «Reconciliación», coescrito con la autora francesa Laurence Debray y publicado a finales del año pasado, el rey emérito habla sobre su papel en la transición democrática, sus tensas relaciones familiares y el «error» que supuso aceptar millones de euros de Arabia Saudita.

«Es un libro que relata una historia, una trayectoria personal, de una persona que desempeñó un papel fundamental en el retorno de la democracia» en España, explica a AFP Luce Perrot, fundadora de Lire la Société.

Sobre la polémica desatada en España esta semana tras el anuncio del premio, Perrot dice que es «ridículo».

«Este testimonio es fundamental para la historia política de Europa y de España», añade, insistiendo en que el jurado, formado por una veintena de periodistas y editorialistas de los principales medios francesas, «juzga un libro» no una persona.

El galardón a las memorias del rey emérito se trata de un premio especial del jurado, al margen de la principal categoría de la jornada, cuyo ganador saldrá de entre tres finalistas.

«Reconciliación» reabrió el debate en España sobre el legado del reinado de Juan Carlos I y sus vínculos con el dictador Francisco Franco, cuya muerte supuso su acceso al trono.

Entre los pasajes más controvertidos del libro destacan las cálidas palabras que le dedica a Franco, quien gobernó España con mano de hierro tras su victoria en la devastadora Guerra Civil (1936-1939).

Nombrado por Franco como su sucesor, Juan Carlos de Borbón fue para muchos un hombre clave en el camino de España hacia la democracia tras la muerte del dictador en 1975.

Pero la opinión pública se volvió drásticamente en su contra en 2012 cuando, en plena crisis financiera en España, se supo que había realizado un viaje para cazar elefantes en Botsuana.

Dos años después, atrapado en una serie de escándalos, abdicó en favor de su hijo Felipe.

En agosto de 2020 abandonó España para instalarse en Abu Dabi, donde reside desde entonces. En contadas ocasiones ha vuelto a su país para participar principalmente en regatas en la región de Galicia, en el noroeste.

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