Niña víctima de bullying llegó golpeada y sin pestañas a casa

Imagen de referencia

En Argentina el caso de una menor de edad, víctima de bullying, se ha hecho viral por la fuerte denuncia que la madre de familia identificada como Laura Balbuena ha hecho ante los medios de comunicación de su país.

Cansada de que las autoridades escolares no le hagan caso, la madre desesperada señaló que su hija de 10 años, que ha sido identificada como Karina, no sólo es maltratada y golpeada por sus compañeros, sino que hasta ha llegado a casa sin pestañas porque otros menores se las han cortado.

La menor, que es estudiante de la Escuela 26 de la localidad e Abasto señaló a Balbuena que al menos otras tres menores se encargan de hacerle la vida pesada.

“Se juntan tres y le pisan los pies. También (mi hija) me dijo que le cortaron el pelo y hasta las pestañas”, señaló Balbuena ante un programa de televisión de su país.

Laura Balbuena, de 36 años y enfermera de profesión, indicó que su hija nunca ha reaccionado ante las agresiones de sus compañeros por miedo a que le pase algo más, por ende, tampoco le cuenta a su maestra lo que está viviendo.

Ante los hechos, Balbuena se presentó a la escuela para tratar de arreglar el problema de bullying que vive su hija, pero no ha tenido respuesta, razón por la que ha hecho público el caso.

“Mi hija no quiere ir a la escuela. Cuando fui (a la escuela) me hicieron esperar 40 minutos, no me atendieron y yo me tenía que ir a trabajar. Me dijeron que me iban a citar y quedó ahí, en la nada. Esperaba otra cosa, que me dijeran ‘mira, hablamos con los familiares (de los agresores de tu hija) nos vamos a ocupar’, pero eso no sucedió”, Laura Balbuena.

De acuerdo con la madre de familia, su hija lleva cinco años siendo víctima de bullying y cree saber por qué: “Karina tiene la ilusión de ser modelo y le gusta imitar a las profesionales, lo cual suele ser motivo de burlas y agresiones por parte de algunos compañeros”.

“Mi hija no quiere ir a la escuela”, relató. Y continuó: “Ella viene sufriendo bullying desde primer grado. Ahora va a quinto y estoy cansada de hacerla faltar. Yo tengo capacitaciones y me complica mi trabajo. Además, quiero alertar esta situación antes de que ocurra algo peor”.