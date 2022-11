Maryland y Missouri aprueban legalizar la marihuana

El huracán Nicole está arrojando intensas lluvias sobre Florida desde la noche del miércoles, amenazando con traer vientos dañinos y fuertes precipitaciones a algunos lugares que aún se están recuperando del huracán Ian.

Horas antes, la tormenta azotó las Bahamas mientras se fortalecía de una tormenta tropical a un huracán de categoría 1.

Se espera que el ojo de Nicole toque tierra en la costa de Florida en cualquier momento de la madrugada de este jueves, según el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU.

Nicole se convertirá en el primer huracán en tocar tierra en Estados Unidos en noviembre en casi 40 años.

#HurricaneNicole is making it way toward the southeast Florida coast. Landfall expected after midnight. As Nicole makes her way onshore, expect widespread heavy rain, damaging winds and isolated tornadoes across much of East Central Florida through late morning. #flwx pic.twitter.com/QiNRuttg0F