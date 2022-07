La UE propone desbloquear fondos de bancos rusos para impulsar el comercio alimentario

Brigadas pasaron varias horas anoche batallando contra las inundaciones reportadas en varias estaciones del Subway de Nueva York debido a las tormentas reportadas este lunes.

El servicio de transporte de trenes y buses fue suspendido en varias estaciones mientras los trabajadores drenaban el agua y limpiaban los escombros de las vías.

Una de las líneas más afectadas del tren fue la A, cuyos viajes fueron interrumpidos entre la calle 181 e Inwood-207.

No fue hasta eso de las 6 a.m. de hoy que mejoró el panorama y se comenzó a restablecer el servicio.

Muchas calles de la zona parecían ríos, incluyendo la avenida Nagle y la calle Dyckman, donde el agua cubría las llantas de varios vehículos.

ABC 7 reportó que la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) informó que el servicio de las líneas B y D fue suspendido luego de que se inundaran varias vías. Imágenes en redes sociales muestran el agua cayendo a chorros desde el techo de algunas estaciones.

#BREAKING #USA #NY #NYC #NEWYORK 🔴NEW YORK : #VIDEO FLOODING AT MULTIPLE SUBWAY STATIONS DUE TO HEAVY RAINS ! A powerful rainstorm swept over parts of New York City & New Jersey Monday afternoon, flooding a major highway & subway lines #BreakingNews #Flooding #Inundaciones pic.twitter.com/xpjh0EyNNE

Adicional, las líneas a Harlem y New Haven fueron suspendidas hacia y desde la estación de Grand Central debido a los efectos de las tormentas.

La línea de Metro-North Hudson también reporto retrasos debido a un tren con desperfectos cerca de Spuyten Duyvil y problemas en las rieles entre Riverdale y Greystone.

🚨#BREAKING: Major Flooding Being Reported across in parts New Jersey and NYC



📌#Manhattan | #NewYork



A powerful thunderstorms Bringing heavy rain and severe storms swept over parts of New Jersey and New York City Causing Major Flooding too highways and multiple subway lines pic.twitter.com/2ShjvpUY45