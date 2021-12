Así fue la carrera en cine, telenovelas y teatro de Carmen Salinas

Una mujer publicó un video en TikTok que evidencia el acoso que sufrió dentro de un taxi cuando se dirigía a su casa en Bogotá, Colombia.

Identificada como @mpr.real en la red social, la joven decidió compartir su experiencia para denunciar las incómodas y desagradables situaciones que sufren constantemente las mujeres.

El video, que dura poco más de un minuto, recoge el momento en el que estaba siendo acosada dentro de un taxi, situación que cientos de mujeres llevan años denunciando.

En el video, que rápidamente se hizo viral y acumuló miles de me gusta y una importante cantidad de mensajes de apoyo, se oye decir al conductor: «A mi me gustaría que tú compraras un apartamentico, me fascinaría y yo la llenaría de besos y embelesos», mientras la joven mira por la ventana y responde de manera cortante a las preguntas incómodas sobre su vida personal y a las propuestas del taxista.

En una publicación posterior explica la razón por la que no se bajó del vehículo e incluso respondía a¡l conductor. «Me daba mucho miedo las consecuencias que podía asumir», confesó la joven.