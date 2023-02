Real Madrid logra histórica goleada de 5-2 en su visita a Liverpool

En la previa al duelo de ida de los octavos de final de la Champions League en Anfield Road entre Liverpool y Real Madrid se vivió un momento tenso en la conferencia de prensa del equipo local, y el director técnico Jürgen Klopp respondió con altura la pregunta de un periodista que le consultó acerca de supuestas provocaciones del jugador Vinicius Júnior, víctima permanente de insultos racistas en los campos de juego.

“Te has enfrentado a Vinicius tres veces. Quería preguntarte: ¿Has notado algún comportamiento provocador de su parte?”, indagó el periodista. El entrenador alemán cambió su semblante y el jefe de prensa del Liverpool le dijo si había entendido la pregunta. “Sí, he entendido la pregunta”, lanzó antes de expresar su réplica.

“¿Qué está haciendo algo provocador en la cancha? ¿Cosas en la cancha, hablas de racismo? No hay nada en el mundo que pueda justificar el racismo. No sé lo que hace (Vinicius) en el campo, pero mi opinión es que no provoca. Imagina que diga ‘sí’, que su forma de jugar puede provocar estas situaciones. Sería una locura. No, para nada. Por lo que lo conozco, lo único que puedo decir es que es un jugador de talla mundial”, manifestó el conductor alemán, dando por cerrado el tema.

El futbolista brasileño del Real Madrid ha sido blanco de insultos racistas por parte de los aficionados en La Liga de España y estos episodios discriminatorios han sido objeto de críticas por parte de sus compañeros hacia los directivos de la competencia, a quienes les reclaman mayor severidad para sancionar a los infractores. Además, al atacante de la selección de Brasil le colgaron un muñeco con su camiseta colgando de un puente en la previa al derbi de Madrid.

Por otra parte, respecto al trascendental choque frente al equipo que viene de conquistar el Mundial de Clubes y ha sido el verdugo de los Reds en dos finales de Champions (2022 y 2018), Klopp se refirió a la última final con el Merengue que se jugó el año pasado en el Stade de France de París y ganó 1-0 el equipo español con tanto de Vinicius.

“Recientemente jugamos esa final, en París, y no la había visto desde entonces, hasta este fin de semana”, admitió. “Y comprendí inmediatamente por qué no la había visto. Ha sido un auténtico suplicio, porque jugamos un buen partido y habríamos podido ganarlo, pero ellos marcaron el gol decisivo y nosotros no”, explicó con una sonrisa en el rostro.

Con cinco títulos en las últimas nueve ediciones de la Champions League para el Real Madrid y tres finales en cinco años para Liverpool, el técnico analizó: “Tenemos la impresión de que siempre está uno de los dos equipos en la final en los últimos años, así que veremos quién se clasificará”.

Como reflexión, el alemán de 55 años, pidió a los seguidores locales: “Los aficionados del Real Madrid que vengan aquí deben ser recibidos de la mejor manera, pasear por la ciudad, ir a los pubs, ese tipo de cosas… Disfrutar de su paso por aquí e ir a uno de los lugares más históricos en el fútbol mundial. Y después, dos equipos de muy alto nivel se enfrentarán”.

