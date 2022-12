‘Dibu’ Martínez explica por qué hizo el polémico gesto con el Guante de Oro durante la premiación del Mundial

Tras la final de Qatar 2022 en la que Francia cayó en penales ante Argentina, el delantero del Real Madrid y la selección francesa, Karim Benzema, ha anunciado este lunes su retiro como jugador internacional con el combinado francés.

El anuncio fue hecho a través de una publicación desde su cuenta de Twitter. Benzema, convocado para Qatar 2022, tuvo que darse de baja previo al inicio del torneo debido a una lesión que lo marginó por completo de la competición.

«¡Hice el esfuerzo y los errores necesarios para estar donde estoy hoy y estoy orgulloso de ello! He escrito mi historia y la nuestra se acaba», publicó Benzema desde su cuenta de Twitter junto una postal suya vistiendo la camiseta del combinado francés.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs