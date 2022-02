Adiós chismecito: WhatsApp implementará 3 palomitas azules en sus chats por esta razón

WhatsApp es una de las aplicaciones que constantemente se actualizan para un mejor rendimiento para sus usuarios y no es de extrañarse pues la aplicación de mensajería, complementaria de Facebook e Instagram —las tres propiedad de Meta—, es una de las más utilizadas en todo el mundo. Ahora, la app plena agregar una palomita más en su chat, y aquí te contamos cuál es la razón.

Hace unos años, WhatsApp implementó las palomitas azules en sus chats que indicaban si el mensaje que se envió había sido recibido (gris) y leído (azul). Esta función trajo consigo algunos comentarios divididos, pero no hubo marcha atrás y ahora es algo normal. Cabe mencionar que, para quienes no deseen saber si llegó o no el mensaje, o bien, que no indique que han leído el mensaje, pueden configurar la función en la app.

Ahora, WhatsApp tiene planes de implementar tres palomitas azules; esta última se coloreará en azul para indicar que el contacto con quien se está chateando realizó una captura de pantalla en la conversación de ese chat.

“El usuario ´x´ ha realizado una captura de pantalla. Por su seguridad no proporcione ningún tipo de información personal” será el mensaje con el que irá acompañada esta nueva actualización, que buscará proteger la información del usuario.

Aún se desconoce cuándo llegará esta actualización a WhatsApp o si se ya se encuentra en la fase Beta, una función de WhatsApp en la que sólo unos pocos tienen acceso a las nuevas características como prueba.