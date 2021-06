VIDEO | Madonna ofreció concierto sorpresa en NY para apoyar a la comunidad LGBT+

Si algo sabe hacer Jailyne Ojeda a la hora de elegir un atuendo, es poner siempre en primer plano su sensualidad. Así, la modelo siempre consigue atraer toda la atención por donde se le mire.

Hace unas horas, la modelo encendió los ánimos de sus más de 13 millones de fans en Instagram a través de un video en el que aparece luciendo su escultural figura con un ajustado vestido largo, donde también, en cámara lenta, aprovechó para mover su prominente retaguardia a ritmo del tema de ‘Yonaguni’, interpretado por el cantante puertorriqueño Bad Bunny.

“I bring out the best in you, you bring out the best in me 💕”, escribió la mexicana en el clip que en solo unos minutos alcanzó 60 mil reproducciones y desató una cascada de piropos.

“Omgggg Amo ese vestido!!! 😍😍”, “Bellísima 👌🏻👌🏻” y “Ese trasero sin duda es de otro planeta 🔥”, son algunos de los comentarios que le dejaron para halagar su belleza.

Ver Video Acá.

Esta no es la primera vez que Jailyne hace alarde de sus curvas con algún bailecito y atuendos que dejan a más de uno con la boca abierta.

Aquí te dejamos unos de los que más likes han recibido.

