Pasarela del Festival del Añil celebra la identidad salvadoreña con arte y diseño
En el marco del Festival de Arte y Diseño de El Salvador (FADSV) y el Festival del Añil, la moda y la tradición se unieron en una pasarela que deslumbró a todos los asistentes.
Organizada por CONAMYPE, diseñadores, micro y pequeños empresarios (MYPES) locales presentaron colecciones que combinaron creatividad contemporánea con la riqueza de los tintes naturales, resaltando la fuerza cultural del añil.
Cada pieza fue un homenaje a la identidad salvadoreña y al talento de las MYPE creativas, que hicieron de esta pasarela un espacio de orgullo, innovación y raíces nacionales.
Giulia Zanoni de La Unión es la nueva Miss Universo El Salvador 2025
La modelo Giulia Zanoni, representante del departamento de La Unión, fue coronada como Miss Universo El Salvador 2025 en la gran final celebrada el viernes 26 de septiembre en el Palacio Tecleño de la Cultura y las Artes, en Santa Tecla. Zanoni, quien fue confirmada como candidata de La Unión a tan solo dos días de la gala final, sorprendió al público y generó debate debido a su incorporación de último momento.
Su llegada se dio tras la renuncia de Zaraí Mone y otras delegadas, aunque la directora nacional del certamen no había mencionado su nombre en la conferencia de prensa previa. Con experiencia internacional como ex Miss Grand El Salvador y Top 20 en Miss Grand International 2024, Zanoni se perfilaba como una de las favoritas para la corona. Su trayectoria y preparación fueron clave para su destacada participación en el certamen.
La próxima cita internacional será el certamen de Miss Universo 2025, programado para el 21 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia, donde Zanoni representará a El Salvador en busca de la corona mundial.
Su participación en Miss Universo El Salvador 2025 es un reflejo del talento y potencial de las mujeres salvadoreñas en el ámbito internacional.
Christian Nodal enfrentará audiencia por falsificación de contratos
Universal Music continúa su proceso legal contra Christian Nodal, luego de que la carpeta de investigación por presunta falsificación de más de 30 contratos fue judicializada, informó el abogado de la disquera, Ulrich Richter Morales. Tanto el cantante como sus padres, Jaime González y Cristy Nodal, podrían ser citados a audiencia.
El abogado confirmó que la cita fue radicada el pasado 22 de septiembre ante un Juez de Control Federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente. Hasta el momento, ni la familia Nodal ni sus representantes legales han confirmado ni desmentido la información, y tampoco se ha dado a conocer la fecha de la audiencia inicial.
Horas antes de que se conociera la judicialización, Ángela Aguilar, esposa del cantante, compartió en sus historias de Instagram imágenes donde se le ve disfrutando de unos días de descanso junto a Nodal.
Asaltan la residencia del entrenador de la selección de Portugal, Roberto Martínez
La vivienda del entrenador español Roberto Martínez, entrenador de la selección de fútbol de Portugal, fue asaltada el pasado sábado 20 de septiembre en la zona de Cascais, a las afueras de Lisboa.
Según reportes de CNN Portugal, los ladrones sustrajeron objetos valorados en aproximadamente 100,000 euros, tras ingresar a la casa rompiendo una ventana.
De acuerdo con SIC Notícias, los delincuentes aprovecharon la ausencia del propietario para entrar por la cocina, recorrer varias estancias de la vivienda y llevarse artículos de alto valor y fácil transporte.
Las autoridades portuguesas ya investigan el caso para dar con los responsables.