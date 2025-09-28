Principal
FGR detiene a presuntos miembros de una estructura de narcotráfico
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) desarrollaron un operativo para desarticular a una estructura de narcotráfico que operaba local e internacionalmente. Al menos 18 personas fueron detenidos, según informaron las autoridades este viernes.
La FGR informó en las redes sociales que las investigaciones iniciaron en enero de 2024 y esto ha permitido, en una primera fase, la captura de 18 personas a quienes se les decomisaron diferentes tipos de droga con un valor económico de $666,433. Sin embargo, en la publicación se menciona otra cifra; $17,529, que sería el valor económico de las drogas incautadas en los allanamientos. La FGR no aclaró esa confusión.
El ministerio público fiscal señaló que los allanamientos se han realizado en diferentes negocios y viviendas ubicadas en San Salvador y La Libertad en donde “se han decomisado 838 gramos de droga, entre estas marihuana, cocaína y metanfetaminas, con un valor económico de $17,529; también se incautaron $730 en efectivo, vehículos automotores, celulares, computadoras y otros”.
Entre los detenidos durante este operativo están Mauricio Lara y José Mayorga, presuntos líderes de la organización. Según el ministerio público fiscal, estos sujetos eran los responsables de gestionar con los contactos internacionales la movilización e introducción de la droga al país. Luego, se la entregaban a las personas que se encargaban de llevarla a los negocios y a las personas que las consumían.
Entre la lista de detenidos están: Nelson Odir Guevara Portillo, Jorge Alberto Vásquez Bautista, Luis Guillermo Ríos Menjívar, Israel de Los Ángeles Samayoa Genovez, Héctor Eduardo Cañénguez, Francisco Ernesto Castillo Bruno, Gerardo Ernesto Amaya Campos, Salvador Alejandro Guardado Montes.
Todos los detenidos serán procesados por los delitos de tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas, según lo avisó la FGR.
Autoridades destruyen droga incautada en altamar
La FGR verificó el peso, realizó el registro y clasificación de 1,400 kilos de cocaína que fue encontrada a la deriva en alta mar el pasado 16 de septiembre, a 900 millas náuticas al suroeste de la bocana El Cordoncillo. En el procedimiento también se destruyeron 5 plantas de marihuana, 13 cigarrillos de marihuana 1,632 gramos de marihuana 577.5 gramos de brownies de marihuana y otros.
En total, estas sustancias suman un valor económico de $35,683,117 Las drogas incineradas corresponden a 12 diferentes casos, los cuales serán judicializados.
Pasarela del Festival del Añil celebra la identidad salvadoreña con arte y diseño
En el marco del Festival de Arte y Diseño de El Salvador (FADSV) y el Festival del Añil, la moda y la tradición se unieron en una pasarela que deslumbró a todos los asistentes.
Organizada por CONAMYPE, diseñadores, micro y pequeños empresarios (MYPES) locales presentaron colecciones que combinaron creatividad contemporánea con la riqueza de los tintes naturales, resaltando la fuerza cultural del añil.
Cada pieza fue un homenaje a la identidad salvadoreña y al talento de las MYPE creativas, que hicieron de esta pasarela un espacio de orgullo, innovación y raíces nacionales.
Cae pandillero veterano que se ocultaba en Los Planes de Renderos
En el km 9 de la carretera que conduce a Los Planes de Renderos, San Salvador Sur, la policía capturó a Wilber Alexander Mendoza de 47 años, homeboy de la MS13.
En su momento intentó borrar los tatuajes de su pandillas en el pecho y la espalda, pero registros policiales determinan que es miembro de la clica Centrales Locos Salvatruchos.
Será remitido por agrupaciones ilícitas.
Motociclista pierde el control y fallece por tratar de esquivar un perro
Un motociclista perdió la vida la tarde de este sábado tras un accidente de tránsito registrado en la carretera que conduce de Opico hacia Ciudad Arce, en el departamento de La Libertad.
De acuerdo con los reportes de Cruz Verde Salvadoreña, el conductor de la motocicleta perdió el control de su vehículo e impactó contra un cerco luego de intentar esquivar a un perro que se atravesó en su camino.
Elementos de Cruz Verde Opico llegaron al lugar para brindar asistencia, pero al evaluar a la víctima, un hombre adulto, confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a las graves lesiones sufridas en el impacto.
Autoridades policiales y de tránsito se hicieron presentes en la zona para procesar la escena y determinar las responsabilidades del accidente, mientras el cuerpo fue resguardado a la espera de Medicina Legal.