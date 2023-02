Madonna publicó una nueva foto tras la polémica por su look en los Grammy: “Mira lo linda que soy ahora”

La cantante estadounidense Madonna, reapareció en las redes sociales para hablar de su look en los Grammy tras ser criticada en Internet por su apariencia física, y aseguró que se estaba recuperando de una cirugía.

La cantante, de 64 años, publicó un tuit el lunes que parecía estar dirigido a aquellos que habían hecho comentarios poco halagadores sobre su apariencia mientras se presentaba en los Premios Grammy 2023 a principios de este mes, explicó People.

“Mira lo linda que soy ahora que la hinchazón de la cirugía ha bajado”, subtituló una foto de sí misma, posando para la cámara de frente y luciendo cabello trenzado, jeans rotos y una gorra de béisbol. Ella puntuó la declaración con un descarado “lol”.

El tweet de la artista junto a una foto mostrando su look actual.

El tweet llegó algunas semanas después de que Madonna fuera la encargada de introducir la actuación de Kim Petras y Sam Smith en la ceremonia de premiación. Pero, en lugar de fijarse en su discurso, un alegato en defensa de los “rebeldes”, en internet se criticó su aspecto físico y en especial el estado de su rostro tras sus diversas operaciones estéticas.

“En lugar de centrarse en lo que dije en mi discurso, que fue sobre dar gracias por la valentía de artistas como Sam y Kim, muchas personas optaron por hablar solo sobre fotos mías en primer plano tomadas con una cámara de lente larga por un fotógrafo de prensa que ¡Distorsionaría la cara de cualquiera!”, expresó la artista.

La cantante escogió vestir un conjunto compuesto por una falda negra, guantes, una chaqueta negra, una camisa blanca y una corbata que acompañaba con su pelo recogido en dos coletas y trenzas. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar. Muchos comentaron ese cambio físico tan sorprendente y repentino; mientras que otros lo que criticaron fue que en sus Stories de Instagram la artista utilizase filtros fotográficos para afinar y estilizar su rostro, comentó el diario El País.

El descargo de la cantante luego de las críticas por su apariencia física.

“Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones creativas que he hecho ni por la forma en que me veo o me visto y no voy a empezar. Los medios me han degradado desde el comienzo de mi carrera, pero entiendo que todo esto es una prueba y estoy feliz de ser pionera para que todas las mujeres detrás de mí puedan tener un tiempo más fácil en los años venideros”, señaló.

La diva del pop apuntó que los planos de cerca de las fotos que le hicieron habrían distorsionado “la cara de cualquiera” y consideró que, “una vez más”, se ve “atrapada” por la “discriminación por edad y la misoginia que impregna el mundo en el que vivimos”.

Un mundo, concluyó, “que rechaza celebrar a mujeres que pasan de los 45 años y siente la necesidad de castigarlas si siguen teniendo determinación y siguen siendo trabajadoras y aventureras. (…) Como decía Beyoncé, ‘No me romperán el alma’”.

La diva del pop apuntó que los planos de cerca de las fotos que le hicieron habrían distorsionado “la cara de cualquiera” y consideró que, “una vez más”, se ve “atrapada” por la “discriminación por edad y la misoginia que impregna el mundo en el que vivimos”. (Foto por Frazer Harrison/Getty Images)

“Espero muchos años más de comportamiento subversivo, empujando los límites, enfrentándome al patriarcado y, sobre todo, disfrutando de mi vida”.

