FOTOS | A bordo de un yate, Maripily Rivera presume su figura con trikini amarillo de hilo

El cantante Luis Miguel sorprendió a más de uno este fin de semana luego de haber hecho una aparición en un restaurante ubicado en Miami. Lo asombroso en esta oportunidad es que al parecer se ha tomado bastante serio el hecho de poder dedicarse un tiempo para él, pues su aspecto físico es completamente diferente porque se ve más joven y más delgado.

Sin duda alguna, ‘El Sol de México’ sigue causando sensación en medio de su fanaticada porque con 52 años logró encender las redes sociales y con su sonrisa le alegró el día a más de uno. El intérprete de ‘Ahora te puedes marchar’ desde hace algunos meses no se dejaba ver, la vez más reciente que sucedió fue en un centro comercial cuando estaba de compras.

La fotografía se presume que fue tomada en ‘Sexy Fish Miami’, un lugar de comida asiática. A su vez, el intérprete de ‘Cuando calienta el sol’ se ve que posa con otras tres mujeres y de inmediato se viralizó, hecho que causó infinidades de reacciones en diversas plataformas.

“Qué bien se le ve. Así no volviese a sacar música, lo importante es que él se encuentre bien y sano. Igual si sacara música nueva no nos molestaría tampoco”, “Esto me alegra el día, mi semana, la vida”, “Pero si parece 20 años menor”, “Está súper flaco”, “Se ve muy bien, guapísimo”, “Cada día como el mejor de los vinos”, fueron algunas de las expresiones.

Entre los comentarios resalta que parece ser que el cantante se habría hecho un retoque estético, pues luce bastante diferente a la vez más reciente que se dejó ver públicamente. Además, lució un traje de sastre, su camisa desabotonada y de pies a cabeza llevó el color negro.

Sin embargo, a otros les llamó mucho la atención el haberlo visto así con tantos kilos menos, aunque no se puede negar que se conserva mucho mejor que antes.

Esta imagen se filtró en las redes sociales luego que desde hace poco comenzaran a decir que próximamente ‘El Sol de México’ podría volver a los escenarios para celebrar por todo lo alto lo que serían sus cuatro décadas de carrera musical.