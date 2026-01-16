Jetset
¡Escándalo en redes! Stanley denuncia públicamente presuntas intimidaciones y amenazas con señas de pandillas por parte de Yeik y su grupo
Un video que se ha viralizado rápidamente en Facebook está generando conmoción en las redes sociales. Se trata de un reel publicado en la página ITR Noticias Oficial, donde un joven identificado como Stanley rompe su silencio para denunciar una situación que califica de extremadamente grave: presuntas intimidaciones y amenazas realizadas mediante señas asociadas a pandillas.
En el clip, que ya acumula cientos de miles de reproducciones y miles de reacciones, Stanley aparece visiblemente afectado mientras relata los hechos. Según su testimonio, Yeik y sus amigos habrían utilizado gestos y señales típicamente vinculadas a estructuras pandilleriles para intimidarlo, en lo que él interpreta como un intento claro de amedrentamiento.
La denuncia ha encendido las alarmas entre los usuarios, quienes se preguntan si se trata de un caso aislado o si refleja una problemática más profunda en la que símbolos y códigos de pandillas se utilizan para ejercer presión o control sobre personas en entornos cotidianos o digitales.
El tono del video es dramático y urgente. Stanley hace un llamado directo a la opinión pública para que se visibilice su caso y, según lo que expresa, busca protección ante lo que percibe como una amenaza real a su integridad física y emocional.
Expertos en seguridad y criminología consultados en redes coinciden en que el uso de señas pandilleriles fuera de su contexto original representa un fenómeno preocupante. Estas señales, originalmente diseñadas para comunicación interna de grupos delictivos, están siendo apropiadas en algunos casos para intimidar, humillar o generar miedo en personas ajenas al mundo criminal.
El hecho de que esta denuncia se haya hecho pública a través de un formato corto y altamente viral como los reels de Facebook demuestra cómo las redes sociales se han convertido en el principal canal para exponer situaciones de riesgo que, de otra forma, podrían quedar en la impunidad o en el silencio de las víctimas.
Muchos internautas han expresado solidaridad con Stanley, compartiendo el video masivamente y exigiendo que las autoridades correspondientes investiguen los hechos denunciados. Comentarios como “Esto no puede quedar así” o “Necesita protección ya” se repiten en la sección de reacciones.
Al mismo tiempo, surgen voces que piden prudencia y verificación de la información antes de sacar conclusiones definitivas. Algunos usuarios señalan que, aunque las imágenes y el testimonio son impactantes, es necesario que exista una investigación formal para determinar la veracidad y gravedad de los gestos mostrados.
Lo innegable es que este reel ha puesto sobre la mesa un tema delicado: la normalización del miedo y la intimidación a través de códigos que la mayoría de la población asocia inmediatamente con violencia organizada. El caso de Stanley podría ser solo la punta del iceberg de muchas historias similares que no llegan a viralizarse.
Mientras las autoridades no se pronuncian oficialmente, la ciudadanía sigue debatiendo en redes: ¿hasta dónde llega la libertad de expresión cuando se utilizan símbolos de pandillas para amenazar? ¿Qué mecanismos de protección existen realmente para personas que se sienten intimidadas de esta forma en la era digital?
Este video, más allá de su impacto viral, sirve como recordatorio de que las redes sociales no solo entretienen, sino que también pueden ser el último recurso —y a veces el único— para que una víctima alce la voz ante una situación que percibe como peligrosa. El caso Stanley-Yeik seguirá dando de qué hablar en los próximos días.
Jetset
Matthew McConaughey toma medidas para resguardar su imagen frente a la IA
El reconocido actor Matthew McConaughey ha decidido patentar su propia imagen para evitar su uso indebido por tecnologías de inteligencia artificial (IA). Esta acción busca frenar posibles creaciones de deepfakes u otras representaciones generadas por algoritmos sin el permiso del actor.
La iniciativa de McConaughey llega en un momento en que celebridades, figuras públicas y profesionales de distintas industrias enfrentan un creciente uso de la IA para crear contenidos falsos o manipulados que podrían afectar su reputación o ser utilizados sin su autorización.
Según fuentes especializadas, la patente de la imagen personal es un recurso legal que le permite al actor reclamar derechos sobre ciertos usos comerciales o digitales de su apariencia física, voz o expresiones faciales generadas por sistemas de inteligencia artificial.
Dicha medida no impide por completo que terceros intenten crear versiones virtuales o alteradas de personas conocidas, pero sí proporciona una base jurídica.
Esta no es la primera vez que una figura pública toma acciones legales para frenar la explotación de su imagen en las plataformas digitales.
Jetset
Salvadoreña calza a Benny Blanco en los Globos de Oro
La gala de los Golden Globes no solo es el escenario de lo mejor del cine y la televisión, sino también la vitrina de moda más importante del inicio de año. En esta edición, El Salvador dejó su huella gracias a la diseñadora Vanessa Jeréz quien fue la mente creativa detrás del calzado que lució el productor musical Benny Blanco, actual pareja de la estrella Selena Gómez.
El diseño, que captó las miradas de la prensa internacional, no solo destaca por su estética vanguardista, sino por su origen: calzado diseñado y producido 100% por manos salvadoreñas.
Vanessa Jeréz ha confirmado con entusiasmo que este proyecto representa la calidad y la capacidad de la industria artesanal de El Salvador.
«No me lo creo. Uno de mis diseños está ahorita en la alfombra roja, les cuento. En el lugar donde trabajo, hicieron la solicitud de hacerle unos diseños y unas propuestas a Benny Blanco, yo trabajé las propuestas, los diseños, se las enviamos y eligieron algunas. Comenzamos a trabajarlas, comenzamos a desarrollarlas, pero jamás me imaginé que realmente los iba a utilizar, así que aquí les presento un diseño 100% salvadoreño, elaborado 100% en El Salvador», expresa la diseñadora de producto artesanal a través de un video colgado en su cuenta de Instagram.
Ver a una figura de la talla de Benny Blanco caminar por la alfombra roja junto a Selena Gómez luciendo piezas hechas en El Salvador es un recordatorio del potencial creativo del país. Vanessa Jeréz ha logrado lo que muchos consideran un sueño: llevar la etiqueta «Hecho en El Salvador» a uno de los eventos más exclusivos del mundo.
Jetset
Barbie Autista, una apuesta de Mattel por la inclusión de la niñez con autismo
La popular marca de juguetes Mattel anunció el lanzamiento de su nueva «Barbie Autista» como una apuesta por generar inclusión, consciencia y visibilidad para las personas que pertenecen al espectro autista.
«Esta muñeca invita a más niños y niñas a verse representados en Barbie para representar las formas habituales en que las personas autistas pueden experimentar, procesar y comunicarse con el mundo», señala el comunicado oficial de Mattel.
La elaboración de esta muñeca se realizó en conjunto con la Autistic Self Advocacy Network (ASAN), una oenegé dedicada a los derechos de las personas con discapacidades físicas y cognitivas y para las personas que forman parte del espectro del autismo a escala mundial.
La colaboración de esta institución se buscó para que se generara un producto que motivará la inclusión en la perspectiva de las niñas y una forma de consciencia social para sensibilizar en cuanto a las dificultades que atraviesan los niños con autismo en su vida cotidiana y los retos que deben enfrentar para adaptarse a la sociedad.
Una iniciativa positiva pero no total
Para Fátima Cañadas, especialista en atención psicoeducativa del autismo, esta apuesta es positiva para la comunidad autista en el mundo, aunque aún tiene detalles que deben considerarse para evitar caer en nuevos estereotipos con respecto a la niñez autista.
«Se ha generado bastante controversia con respecto al tema. Desde mi punto de vista, como profesional del área, me parece positivo, un paso grande con respecto a la visibilidad del autismo, ya que hablamos de la marca Barbie, lo que le da visibilidad en el mundo. Pero, el autismo no es algo que vayamos a identificar por características físicas o por accesorios como tal», explicó.
Para Cañadas, es clave mantener la idea de instruir a la sociedad en que «hay una parte de la población autista que usa canceladores de sonido, tablet para aumentar el vocabulario y un anillo como recurso regulador, pero no es la generalidad».
«Esa es la línea delgada que se tiene que llevar con mucho cuidado, porque no se quiere que la sociedad, que no siempre sabe del tema, piense que cada persona que usa canceladores de sonido es porque está dentro del espectro o que estas sean las únicas necesidades de apoyo», añadió.
Cañadas ve como un paso bastante firme esta iniciativa de Mattel. Para la experta, es importante, incluso, el detalle que se trate del personaje de Barbie, ya que el tema del autismo y su complejidad se aborda muy poco desde la perspectiva de la población femenina que pertenece al espectro.
«La Barbie Autista muestra algunas de las posibles necesidades de apoyo. Pero estas van más allá. Me parece positivo y me encanta que sea una Barbie y no un Ken, ya que el autismo en mujeres se habla muy poco. Hay mujeres dentro del espectro que se sumaron a esta iniciativa y esto ayuda a que la población femenina autista tenga mayor visibilidad», explicó.
Una muñeca diferente
Mattel ha creado la Barbie Autista con detalles bastante peculiares. La base sigue siendo el diseño original del personaje, pero con canceladores de sonido, tablets para estimulación del lenguaje y elementos que suelen ser usados por una parte de la comunidad autista.
Jamie Cygielman, directora global de Muñecas de Mattel, detalló que «Barbie siempre se ha esforzado por reflejar el mundo que los niños ven y las posibilidades que imaginan, y estamos orgullosos de presentar nuestra primera Barbie autista como parte de ese trabajo continuo».