China reforzará la gestión de reciclaje de baterías usadas de NEV

El Gobierno de Ecuador anunció este jueves el despliegue masivo de cerca de 10.000 militares en las provincias costeras del Guayas, Los Ríos y Manabí, como parte de una nueva fase ofensiva contra la delincuencia organizada, informó el Ministerio de Defensa Nacional.

Según un comunicado oficial, la operación ha sido denominada «Fase de Ofensiva Total» y se ejecuta en las provincias más golpeadas por la violencia criminal, las cuales se encuentran actualmente bajo «estado de excepción» decretado por el Ejecutivo.

Agregó que durante la jornada se llevó a cabo un mega despliegue de tropas militares hacia la ciudad de Guayaquil (suroeste), desde donde los efectivos serán distribuidos estratégicamente hacia distintos cantones (municipios) del Guayas, Los Ríos y Manabí.

Precisó que esta movilización marca el inicio de una operación sostenida y coordinada del Bloque de Seguridad, integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Además, las acciones se ejecutan «con carácter ofensivo y sin tregua», enfocadas en golpear directamente a quienes atentan contra la seguridad ciudadana en el país que, desde 2024, enfrenta un conflicto armado interno declarado por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

Añadió que por disposición del ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo, se ordenó la instalación indefinida del Alto Mando Militar en la provincia del Guayas, con el fin de dirigir las operaciones desde el territorio, agilizar la toma de decisiones y garantizar una respuesta inmediata frente a cualquier amenaza.

Ecuador enfrentó en 2025 una ola de inseguridad sin precedentes, año que ha sido calificado como el más violento de su historia, con 8.847 homicidios registrados hasta el pasado 19 de diciembre, según cifras de la Policía citadas por la prensa local.

La mayor parte de la violencia se concentró en las tres provincias donde, desde este jueves, se ejecuta la nueva ofensiva militar, de acuerdo con estadísticas oficiales.

En enero de 2026, la violencia criminal se mantiene con una serie de ataques armados y asesinatos múltiples registrados en los primeros días del año, hechos que las autoridades vinculan a disputas entre bandas delictivas.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...