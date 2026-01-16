Internacionales
China reforzará la gestión de reciclaje de baterías usadas de NEV
China fortalecerá la gestión del reciclaje y la utilización integral de las baterías de vehículos de nueva energía medidas (NEV, siglas en inglés), según un paquete de provisionales emitido hoy viernes conjuntamente por el Ministerio de Industria y Tecnología Informática y cinco otros departamentos gubernamentales.
Bajo dichas medidas, que entrarán en vigor el 1 de abril de 2026, cada batería para NEV recibirá una identidad digital. La decisión se produce en medio de la rápida expansión de la industria de los NEV en China. En 2025, tanto la producción como las ventas de tales vehículos superaron los 16 millones de unidades, lo que representa más de la mitad de las ventas de vehículos nuevos en el país.
En vista de que las baterías de los NEV más antiguos ya están llegando al final de su vida útil, debido a la degradación de su capacidad, el volumen de baterías retiradas está creciendo significativamente, según el ministerio. Expertos de la industria señalan que la regulación es oportuna, dado que China está entrando en una fase de retirada de baterías a gran escala, con una proyección de generación de baterías usadas superior a un millón de toneladas para 2030.
Destacando la necesidad de un marco de gestión de «canal completo, cadena completa y ciclo de vida completo», la cartera dijo que las medidas provisionales incluyen el establecimiento de una plataforma nacional de información de trazabilidad de baterías de NEV y un sistema de gestión de identificación digital.
China inició en junio del año pasado una campaña especial de tres años en contra del vertimiento ilegal y para optimizar la eliminación de residuos sólidos, incluidos vehículos de motores desechados, productos electrónicos desechados, equipos de nueva energía retiradas y baterías eléctricas usadas.
Sismo de 5.8 grados sacude a Honduras esta madrugada de viernes
Un fortísimo y superficial sismo de 5.8 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió parte del territorio hondureño, esta madrugada de viernes, reportó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Según el reporte, el epicentro fue a 191 kilómetros (km) al noreste de Ocotepeque, Honduras.
La profundidad del fenómeno, registrado específicamente a las 12:08, fue de apenas 08 km.
Tras el fortísimo sismo, el MARN aclaró que “se mantiene la no existencia de amenaza de tsunami para El Salvador debido a que se localiza dentro del territorio”.
Asimismo, Medio Ambiente precisó que el movimiento telúrico fue “producido por la activación de fallas geológicas en la zona”.
Putin promete mediar para reducir tensiones en Oriente Medio
El presidente ruso, Vladimir Putin, prometió hoy viernes esfuerzos de mediación para reducir la escalada de tensiones en el Oriente Medio, informó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Putin realizó estas observaciones al mantener sendas conversaciones telefónicas con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dijo Peskov, y agregó que el mandatario ruso dedicó gran parte de las conversaciones a la situación en Irán. ]
«La situación en la región es extremadamente tensa (…) El presidente continúa con sus esfuerzos para facilitar su distensión», manifestó Peskov. Según un comunicado del Kremlin, durante su conversación con Netanyahu, Putin esbozó los enfoques basados en principios de Rusia para intensificar los esfuerzos políticos y diplomáticos en pos de la estabilidad y la seguridad regional.
Rusia reafirmó su disposición a seguir realizando esfuerzos de mediación adecuados ya facilitar un diálogo constructivo en el que participen todos los países involucrados, reza el texto. Ambos líderes acordaron mantenerse en contacto.
Los detalles de la conversación de Putin con su homólogo iraní se darán a conocer en breve, agregó Peskov.
Ecuador despliega militares en nueva ofensiva contra crimen en tres provincias críticas
El Gobierno de Ecuador anunció este jueves el despliegue masivo de cerca de 10.000 militares en las provincias costeras del Guayas, Los Ríos y Manabí, como parte de una nueva fase ofensiva contra la delincuencia organizada, informó el Ministerio de Defensa Nacional.
Según un comunicado oficial, la operación ha sido denominada «Fase de Ofensiva Total» y se ejecuta en las provincias más golpeadas por la violencia criminal, las cuales se encuentran actualmente bajo «estado de excepción» decretado por el Ejecutivo.
Agregó que durante la jornada se llevó a cabo un mega despliegue de tropas militares hacia la ciudad de Guayaquil (suroeste), desde donde los efectivos serán distribuidos estratégicamente hacia distintos cantones (municipios) del Guayas, Los Ríos y Manabí.
Precisó que esta movilización marca el inicio de una operación sostenida y coordinada del Bloque de Seguridad, integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Además, las acciones se ejecutan «con carácter ofensivo y sin tregua», enfocadas en golpear directamente a quienes atentan contra la seguridad ciudadana en el país que, desde 2024, enfrenta un conflicto armado interno declarado por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.
Añadió que por disposición del ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo, se ordenó la instalación indefinida del Alto Mando Militar en la provincia del Guayas, con el fin de dirigir las operaciones desde el territorio, agilizar la toma de decisiones y garantizar una respuesta inmediata frente a cualquier amenaza.
Ecuador enfrentó en 2025 una ola de inseguridad sin precedentes, año que ha sido calificado como el más violento de su historia, con 8.847 homicidios registrados hasta el pasado 19 de diciembre, según cifras de la Policía citadas por la prensa local.
La mayor parte de la violencia se concentró en las tres provincias donde, desde este jueves, se ejecuta la nueva ofensiva militar, de acuerdo con estadísticas oficiales.
En enero de 2026, la violencia criminal se mantiene con una serie de ataques armados y asesinatos múltiples registrados en los primeros días del año, hechos que las autoridades vinculan a disputas entre bandas delictivas.