Captan a pasajera usando casco dentro de un autobús

Liz Padilla, la peruana que se hizo viral en redes sociales por el baile de “La Pistolita”, ha recibido duras críticas tras la ruptura de su relación que mantuvo con su pareja durante 7 años.

En las redes sociales su esposo dio a conocer que Padilla lo habría dejado debido a que él no tiene un empleo formal para generar ingresos, debido a que se ha dedicado al cuido de gallinas que mantiene en su humilde vivienda.

«La fama se le subió y me dijo que mejor buscara un trabajo de verdad donde yo pueda ganar dinero, yo cuido gallinas y no solo por eso me va a menospreciar», dice su expareja, un hombre que siempre estuvo a lado de ella apoyándola en hacer videos y en sus ocurrencias.

Al parecer la peruana ha alcanzado millones de seguidores en sus redes y la fama la aprovecha para generar ingresos por medio de los videos que comparte, incluso, las puertas se le han abierto para realizar contenido exclusivo de patrocinadores que la buscan.

