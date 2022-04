Whisky «The Macallan» de 1988 se vendió en $1.3 millones

Parece que James Corden está listo para terminar su mandato como presentador de ‘The Late Late Show’ en CBS, pues así lo dio a conocer este jueves, 28 de abril, expresándole a su audiencia que elegir dejar el programa después de ocho años y medio fue “una decisión realmente difícil”.

“Ha sido una decisión realmente difícil irme porque estoy inmensamente orgulloso del programa. Siempre pensé que lo haría durante cinco años y luego me iría, y luego me quedé”, dijo sin poder contener las lágrimas.

Corden, mejor conocido en el Reino Unido por la serie de televisión ‘Gavin and Stacey’, ha presentado el programa de entrevistas desde 2015.

“Realmente he estado pensando en ello durante mucho tiempo, pensando si podría haber una aventura más. Mis jefes aquí en CBS me han apoyado increíblemente y han sido extraordinariamente pacientes mientras tomaba mi decisión”, continuó.

El humorista británico no compartió lo que planea hacer después de su salida de ‘The Late Late Show’, si bien confirmó que dejará el show al final de su extensión en la primavera de 2023.

“Hace siete años y medio comencé a presentar este programa. Y no hay otra manera de decirlo, me ha cambiado la vida. Me encanta. Estoy fascinado de extender [por un año]. Este será mi último año como anfitrión”, señaló.

En 2014, se anunció que James reemplazaría a Craig Ferguson como presentador de “The Late Late Show” y luego asumió oficialmente el cargo en 2015.

A partir de ese momento, Corden decidió hacer lo suyo y de ninguna manera copiar el aspecto de improvisación del formato de Ferguson.

Además de las sinceras entrevistas con invitados famosos, la serie también se hizo conocida por muchos de sus segmentos virales, incluidos Carpool Karaoke, Spill Your Guts y Crosswalk Musical. Tal fue el éxito de Carpool Karaoke, que luego se convirtió en su propia serie para Apple TV+.

En el segmento Spill Your Guts or Fill Your Guts, Corden se sienta con una celebridad y se turnan para hacerse preguntas. Los participantes deben elegir entre responder las preguntas con la verdad o ingerir elementos inusuales sobre la mesa, que incluyen sangre de vaca, jalea de lengua de cerdo, saliva de pájaro, yogurt de hormiga y lengua de vaca.

En el sketch de Crosswalk the Musical, James se disfraza de un personaje y realiza un musical con celebridades en medio de una concurrida intersección, sorprendiendo a los conductores.

El programa se lanzó originalmente con el presentador Tom Snyder en 1995, a quien siguió Craig Kilborn de 1999 a 2004.

Por último, James Corden prometió que la próxima temporada del ‘late night’, la última en la que se dirigirá directamente a los espectadores, estará cargada de novedades y sorpresas.

“Tenemos la determinación de hacer que este año sea el mejor en toda la historia del show. Nos vamos a despedir a lo grande. Y va a haber lágrimas, muchas lágrimas. Porque esta es la decisión más dura que he tenido que tomar nunca”, expresó.