Principal
Vicepresidente Ulloa participa en la inauguración en la inauguración del CENTRIFINIO
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, en su calidad de miembro de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, participó en la inauguración del Centro Trinacional Transfronterizo de Formación Integral (CENTRIFINIO).
El CENTRIFINIO es un espacio estratégico para el desarrollo humano, turístico, cultural y productivo de la región Trifinio.
El vicepresidente Ulloa destacó que la inauguración del CENTRIFINIO representa un paso fundamental dentro del modelo de desarrollo territorial impulsado en la región.
Además, resaltó que, desde el inicio de la gestión, se ha trabajado de manera articulada con alcaldías, comunidades y cooperantes internacionales para promover iniciativas en beneficio de las poblaciones locales.
Internacionales
Evacúan a 169 pasajeros tras incendio en un avión en el aeropuerto de Brasil
Un conato de incendio en un equipo de apoyo en tierra provocó momentos de tensión y pánico en un avión de Latam en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en la ciudad de San Pablo, en la noche del jueves.
Aunque nadie resultó herido, la evacuación repentina de 169 pasajeros desató corridas, gritos y confusión dentro de la aeronave, detallaron las autoridades aeronáuticas.
“La situación se volvió caótica en cuestión de segundos. “Desde adentro no había humo ni olor, y no entendíamos por qué teníamos que evacuar. A la gente le agarró desesperación”, relató una pasajera.
El vuelo LA3418, con destino a Porto Alegre, estaba completo y aún en proceso de acomodación de pasajeros debido a la sobreventa de pasajes cuando comenzó el incidente.
Según Lima, la confusión fue inmediata: “Cuando estábamos casi todos sentados, llegó un aviso para evacuar la aeronave inmediatamente.
Principal
Fiscalía logra prisión para sujeto que abusó en varias ocasiones de una menor de ocho años
La Fiscalía General de la República (FGR) confirma que ha logrado que Augusto César Murillo Huezo, sea condenado a 24 años de prisión por abusar de una menor.
Según las acusaciones fiscales, los abusos iniciaron en el 2018, cuando la víctima tenía 8 años y finalizaron cuando cumplió los 11.
El ahora condenado la había amenazado para que no le contara a nadie lo sucedido, hechos que se repitieron en múltiples ocasiones.
Sin embargo, a pesar del miedo, la menor le comentó a un familiar lo que sucedía e inmediatamente interpusieron la denuncia y, posteriormente, el arresto del sujeto.
Principal
Conductor pierde el control del vehículo y vuelca en carretera Panamericana
Un fuerte accidente de tránsito se registra esta tarde noche, sobre la carretera Panamericana, en la jurisdicción del cantón Palo Negro, El Congo, sentido de Santa Ana a San Salvador.
De acuerdo con reportes, un conductor perdió el control del vehículo y volcó a un costado de la carretera.
Personas que se encontraban en el lugar auxiliaron a las víctimas que se transportaban en el auto, mientras un equipo de paramédicos acudía a la escena.
Por este hecho se reporta un fuerte tráfico vehicular en el sector del Congo y otros sectores.