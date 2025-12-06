Fiscalía logra prisión para sujeto que abusó en varias ocasiones de una menor de ocho años

Un conato de incendio en un equipo de apoyo en tierra provocó momentos de tensión y pánico en un avión de Latam en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en la ciudad de San Pablo, en la noche del jueves.

Aunque nadie resultó herido, la evacuación repentina de 169 pasajeros desató corridas, gritos y confusión dentro de la aeronave, detallaron las autoridades aeronáuticas.

“La situación se volvió caótica en cuestión de segundos. “Desde adentro no había humo ni olor, y no entendíamos por qué teníamos que evacuar. A la gente le agarró desesperación”, relató una pasajera.

El vuelo LA3418, con destino a Porto Alegre, estaba completo y aún en proceso de acomodación de pasajeros debido a la sobreventa de pasajes cuando comenzó el incidente.

Según Lima, la confusión fue inmediata: “Cuando estábamos casi todos sentados, llegó un aviso para evacuar la aeronave inmediatamente.

