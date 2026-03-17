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Tribunal impone condenas de 25 a 130 años a 62 pandilleros por delitos de crimen organizado
Penas de 25 a 130 años de cárcel fueron impuestas a 62 pandilleros de la estructura criminal Downtown Criminales Salvatruchos que ejerció control territorial desde dos bases instaladas en Tonacatepeque, San Salvador y San Sebastián, San Vicente.
Los terroristas se agruparon para extorsionar y asesinar en distritos ubicados en la franja nororiente de la zona central, según las pesquisas que policías realizaron bajo la dirección de fiscales asignados al caso.
En el fallo emitido por el juez uno del Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, se detalla que 57 de los condenados están recluidos en diferentes centros penales y otros cinco son prófugos.
En la célula territorial enjuiciada, había diversos rangos y funciones, entre los sentenciados hay chequeos [el nivel más bajo en una pandilla], homeboys, colaboradores y observadores.
La mayor condena dictada es para el prófugo José Alberto Mazariego Marroquín, recibió 130 años de cárcel por un homicidio agravado, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
Mientras que José Bladimir Saravia Flores, Miguel Ángel Meléndez Ayala, Ricardo Baltazar Meléndez Mendoza y Walter Osmany Alfaro Ayala, fueron condenados a 70 años por homicidio agravado y agrupaciones ilícitas, los últimos dos también son prófugos.
Asesinaron un hombre el 26 de marzo de 2022, para ejecutarlo, un pandillero le llamó a la víctima para que les llevara unos comprados a un cerro del cantón San José La Laboral, de San Sebastián.
Cuando llegó al lugar ya lo estaban esperando tres pandilleros, uno de ellos, era José Alberto Mazariego Marroquín, quien le disparó con una pistola y estando en el suelo los otros terroristas siguieron disparándole.
En cuanto al delito de agrupaciones ilícitas, el ministerio público logró que 57 de los 62, fueran condenados a penas carcelarias de 25, 28, 30 y 40 años de prisión.
Su pertenencia a la Mara Salvatrucha quedó establecida con los perfiles criminales, antecedentes penales y declaración de testigos que los vincularon como miembros activos de la organización terrorista.
El juez aplicó a los terroristas la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado al imponerles el rango de penas de 25 a 40 años por ser pandilleros.
Jetset
En Hollywood, la IA no puede competir con la creatividad, afirma alto ejecutivo
La irrupción de la IA fue un tema dominante en la conferencia de tecnología y cultura South by Southwest (SXSW) celebrada esta semana en Austin, Texas, donde el aclamado cineasta Steven Spielberg dejó clara su postura.
«Hasta ahora nunca he utilizado IA en ninguna de mis películas. Tenemos una sala de guionistas. Todos los asientos están ocupados», dijo Spielberg. «No estoy a favor de la IA si reemplaza a una persona creativa», agregó.
Joshua Davies, director de innovación de Artlist -plataforma de video con IA que se ha posicionado como proveedor de herramientas creativas para cineastas— enfatizó que la tecnología nunca eclipsará la creatividad humana.
«Si le das la misma herramienta de IA a un técnico y a un creativo y les pides que hagan algo, ya sé cuál preferiría ver al final», dijo a la AFP Davies, fundador de la empresa de software de edición de video FXhome, adquirida por Artlist en 2021.
El ejecutivo reconoció que las preocupaciones del sector no son infundadas, ya que los nuevos modelos de video con IA han «asustado a todo el mundo». No sólo por cuestiones de derechos de autor y de derecho a la propia imagen, sino por la pregunta fundamental de cuál será el futuro de la producción de cine y televisión con esta tecnología.
«Si fuera a estrenar una película de ‘Iron Man’ en 2027 o 2028, ¿recurriría a varios estudios de efectos visuales?, ¿esperaría que utilizaran IA? Todos estamos intentando encontrar nuestro lugar», señaló.
Más que para sustituir por completo los rodajes, Davies ve las herramientas de Artlist como una manera de «rellenar las partes que uno no puede, o que no rodó, o para las que no tiene presupuesto».
«Santo grial»
Pero los editores, los especialistas en efectos visuales y otros profesionales de Hollywood observan con alarma el rápido avance de la IA generativa.
Temen que herramientas capaces de producir imágenes de calidad profesional, a un costo muy inferior al de los métodos tradicionales, terminen destruyendo sectores laborales enteros.
Los grandes estudios están evaluando cómo integrar la IA en la producción de películas, lo que deja entrever cambios importantes en un sector que ya ha atravesado un periodo difícil tras la pandemia y la huelga de guionistas de 2023.
Artlist acaparó titulares en febrero cuando produjo un anuncio para la última edición del Super Bowl en menos de cinco días utilizando sus propias herramientas, por un costo muy inferior a los millones de dólares que suelen gastarse en las publicidades para estos grandes eventos deportivos.
Davies refutó la idea de que ese anuncio representara el futuro de la producción sin intervención humana.
Según él, se trató más bien de creativos «utilizando la herramienta para sacarle el máximo partido».
Davies explicó que Artlist busca ofrecer a los creadores un control preciso sobre la creación o la edición de secuencias, algo que califica como el «Santo Grial» de la empresa.
Sostuvo que los modelos de IA existentes manejan bastante bien los planos fijos simples, pero tienen dificultades con los movimientos de cámara complejos y con lograr un desempeño consistente a lo largo de varias tomas.
«El elemento humano»
En cuanto a los costos, Davies advirtió contra las expectativas poco realistas, y sugirió que la IA reducirá significativamente los gastos de producción, pero no los eliminará.
El ejecutivo espera que, a largo plazo, la IA ayude a los cineastas independientes y a los creadores de contenido que actualmente no tienen fondos para sacar adelante sus proyectos.
«Hay youtubers que realizan algunas de las mejores secuencias de acción que existen, sin ningún presupuesto», apuntó.
«La IA va a igualar completamente las reglas del juego: lo que importará será la historia», afirmó.
Davis se mostró prudentemente optimista respecto al futuro del sector y descartó los escenarios más distópicos.
«La idea de que al final nadie vaya a tener trabajo no se sostiene desde mi punto de vista», porque todo se decanta y «el elemento humano es lo que anhelamos», concluyó.
Principal
Mucho calor y probabilidades de lluvia para este martes en El Salvador
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó que, para este martes, se mantendrán las temperaturas bastante cálidas, con parámetros máximos entre los 38 y 39 grados Celsius, con mayores picos de calor en zonas de La Unión, San Miguel y La Libertad.
El meteorólogo Amides Figueroa explicó que, algunas vaguadas cercanas a El Salvador, continuarán generando las probabilidades de lluvia para este día, especialmente a partir de la tarde y prolongándose durante la noche.
«Durante la tarde, se esperan lluvias y tormentas en la franja volcánica y en la cadena montañosa norte, con énfasis de la zona centro y occidente. En la noche, se esperan lluvias y tormentas en sectores de la zona oriental y central», detalló el Marn.
La velocidad del viento estará variando entre los 8 y 18 km/h, y con brisas ocasionales de hasta 30 km/h, especialmente en zonas altas y montañosas.
Internacionales
Tiroteo deja dos muertos en restaurante cerca de aeropuerto de Frankfurt, Alemania
Dos personas murieron tiroteadas la madrugada del martes en un restaurante en Raunheim, cerca del aeropuerto de Frankfurt, en Alemania, informó la policía local.
Según los hallazgos iniciales, un individuo armado entró en el establecimiento alrededor de las 03:45 hora local (02:45 GMT) y abrió fuego contra las víctimas, que murieron en el lugar a causa de sus heridas.
El sospechoso huyó y permanece prófugo, mientras que el motivo del tiroteo sigue sin estar claro, informaron medios alemanes. La policía ha lanzado una operación de búsqueda a gran escala.