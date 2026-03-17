Tribunal impone condenas de 25 a 130 años a 62 pandilleros por delitos de crimen organizado

La irrupción de la IA fue un tema dominante en la conferencia de tecnología y cultura South by Southwest (SXSW) celebrada esta semana en Austin, Texas, donde el aclamado cineasta Steven Spielberg dejó clara su postura.

«Hasta ahora nunca he utilizado IA en ninguna de mis películas. Tenemos una sala de guionistas. Todos los asientos están ocupados», dijo Spielberg. «No estoy a favor de la IA si reemplaza a una persona creativa», agregó.

Joshua Davies, director de innovación de Artlist -plataforma de video con IA que se ha posicionado como proveedor de herramientas creativas para cineastas— enfatizó que la tecnología nunca eclipsará la creatividad humana.

«Si le das la misma herramienta de IA a un técnico y a un creativo y les pides que hagan algo, ya sé cuál preferiría ver al final», dijo a la AFP Davies, fundador de la empresa de software de edición de video FXhome, adquirida por Artlist en 2021.

El ejecutivo reconoció que las preocupaciones del sector no son infundadas, ya que los nuevos modelos de video con IA han «asustado a todo el mundo». No sólo por cuestiones de derechos de autor y de derecho a la propia imagen, sino por la pregunta fundamental de cuál será el futuro de la producción de cine y televisión con esta tecnología.

«Si fuera a estrenar una película de ‘Iron Man’ en 2027 o 2028, ¿recurriría a varios estudios de efectos visuales?, ¿esperaría que utilizaran IA? Todos estamos intentando encontrar nuestro lugar», señaló.

Más que para sustituir por completo los rodajes, Davies ve las herramientas de Artlist como una manera de «rellenar las partes que uno no puede, o que no rodó, o para las que no tiene presupuesto».

«Santo grial»

Pero los editores, los especialistas en efectos visuales y otros profesionales de Hollywood observan con alarma el rápido avance de la IA generativa.

Temen que herramientas capaces de producir imágenes de calidad profesional, a un costo muy inferior al de los métodos tradicionales, terminen destruyendo sectores laborales enteros.

Los grandes estudios están evaluando cómo integrar la IA en la producción de películas, lo que deja entrever cambios importantes en un sector que ya ha atravesado un periodo difícil tras la pandemia y la huelga de guionistas de 2023.

Artlist acaparó titulares en febrero cuando produjo un anuncio para la última edición del Super Bowl en menos de cinco días utilizando sus propias herramientas, por un costo muy inferior a los millones de dólares que suelen gastarse en las publicidades para estos grandes eventos deportivos.

Davies refutó la idea de que ese anuncio representara el futuro de la producción sin intervención humana.

Según él, se trató más bien de creativos «utilizando la herramienta para sacarle el máximo partido».

Davies explicó que Artlist busca ofrecer a los creadores un control preciso sobre la creación o la edición de secuencias, algo que califica como el «Santo Grial» de la empresa.

Sostuvo que los modelos de IA existentes manejan bastante bien los planos fijos simples, pero tienen dificultades con los movimientos de cámara complejos y con lograr un desempeño consistente a lo largo de varias tomas.

«El elemento humano»

En cuanto a los costos, Davies advirtió contra las expectativas poco realistas, y sugirió que la IA reducirá significativamente los gastos de producción, pero no los eliminará.

El ejecutivo espera que, a largo plazo, la IA ayude a los cineastas independientes y a los creadores de contenido que actualmente no tienen fondos para sacar adelante sus proyectos.

«Hay youtubers que realizan algunas de las mejores secuencias de acción que existen, sin ningún presupuesto», apuntó.

«La IA va a igualar completamente las reglas del juego: lo que importará será la historia», afirmó.

Davis se mostró prudentemente optimista respecto al futuro del sector y descartó los escenarios más distópicos.

«La idea de que al final nadie vaya a tener trabajo no se sostiene desde mi punto de vista», porque todo se decanta y «el elemento humano es lo que anhelamos», concluyó.

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