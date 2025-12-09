Internacionales
Sujeto sube al techo de un centro comercial para iniciar un tiroteo
Un joven de 19 años provocó un tiroteo al subirse al techo del centro comercial más grande de la capital Noruega, Oslo, informaron las autoridades.
El centro comercial en la que ocurrió el ataque fue Storo Storsenter.
En el hecho no se reportaron lesionados y ya fue detenido el responsable del tiroteo.
Internacionales
Capturan a sujeto con fuerte cargamento militar
En las últimas horas, las autoridades de la Policía Nacional de Guatemala, dieron con la captura de Cleofer Zoé Marroquín Pérez, de 40 años, a quién le incautaron un fuerte cargamento de armas y municiones y pretendía pasar por un punto ciego a México.
Según la información de las autoridades, la captura se realizó en el sector de Agua Zarca, Santa Ana Huista, del departamento de Huehuetenango. Al momento de su captura, el sujeto portaba un fusil AK-47, con un cargador y 30 municiones.
Tras un fuerte operativo en el sector, los agentes policiales localizaron 3 drones, uno de ellos estimado en Q. 200 mil ($2,500).
Además, se incautaron 4 fusiles AK-47, 1 pistola 9 mm, varias municiones de alto calibre, 12 tolvas para fusil, 4 radios portátiles, 2 chalecos antibalas, y un aproximado de 50 explosivos.
También, se decomisaron varias bombas incendiarias de fabricación casera, conocidas como bombas Molotov y varios fusibles de encendido pirotécnico de cerilla fría.
Internacionales
Tiroteo entre policías y delincuentes armados deja cinco fallecidos en Nuevo León
Un enfrentamiento armado entre policías estatales y delincuentes dejó un saldo de cinco fallecidos en el municipio de Los Ramones, ubicado en el estado de Nuevo León, en el norte de México.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que, durante el Operativo Muralla, los policías localizaron a los integrantes de la presunta organización criminal y, al sorprenderlos, estos atacaron a los uniformados, hecho ocurrido el pasado domingo.
De acuerdo con el informe policial, los agentes repelieron la agresión y en el intercambio de fuego cinco presuntos delincuentes perdieron la vida.
La corporación policial indicó que también en el procedimiento incautaron una camioneta, cinco armas largas, diversos cargadores, cartuchos y equipo táctico.
En los sucesos una persona que presuntamente se encontraba secuestrada fue rescatada, detallaron las autoridades.
Internacionales
Más problemas para Xabi y el Madrid debido a que Mbappé es duda ante el City
El Real Madrid se medirá ante el Manchester City de Pep Guardiola quienes buscan un puesto para estar en la siguiente fase de la competición europea más importante del mundo.
Pero el conjunto de Xabi Alonso jugará sin sus jugadores estrella debido a las lesiones que les han alejado de las canchas. No estarán Militao, Carvajal, Trent, Alaba ni Mendy, tampoco Huijsen y Camavinga. Tenían pocas opciones, pero se quedan a cero en la víspera, porque no se han ejercitado.
Sin embargo, tienen a Valverde, Rüdiger y Bellingham, pero hay que recordar que tendrán un sobreesfuerzo ya que traen cansancio físico, pero despierta la duda el delantero francés Kylian Mbappé , que Está limitado por una rotura en el anular de la mano.
Pero también arrastra molestias en la pierna izquierda, en la parte posterior del muslo. “Es seria duda y si juega, lo hará muy limitado”.
Xabi se juega una carta muy importante debido a que desde Madrid se rumora que si pierde su encuentro contra el City, podrían ponerle fin a su carrera en la casa blanca y en enero tener un sustituto que corrija las riendas del Rey de Europa.