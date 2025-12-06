Sismo de magnitud 7.0 estremece Alaska

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, en su calidad de Rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), presidió un evento en el marco del proceso de transformación institucional de Correos de El Salvador.

El proceso de transformación es impulsado metodológicamente en colaboración con la colaboración de The Business of Happiness (TBOH).

El evento tiene como propósito reconocer los avances en liderazgo, cultura organizacional, bienestar institucional, así como motivar al personal a seguir construyendo una institución más innovadora, cercana a los ciudadanos, que brinde servicios de calidad y con sentido humano.

La ESIAP busca honrar su nombre apostándole a la innovación en todos los sentidos, incluyendo la promoción del uso de herramientas tecnológicas que demanda la sociedad actual, declaró el vicepresidente Ulloa.

En ese orden de ideas, el funcionario agregó que se ha incorporado la inteligencia artificial para la optimización de procesos dentro del servicio postal.

