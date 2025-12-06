Principal
Sismo de magnitud 7.0 estremece Alaska
Un fuerte sismo de magnitud 7 sacudió, este sábado por la tarde, el estado de Alaska informaron medios de comunicación internacionales.
De acuerdo a la información preliminar, el epicentro del sismo de magnitud 7.0 se localizó en la región de Yakutat, en el estado de Alaska.
El fuerte sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros, es decir, 6.21 millas, agregaron los servicios geológicos de los Estados Unidos.
Preliminarmente no se reportan personas lesionadas ni mayores afectaciones en infraestructura.
Correos de El Salvador se transforma con la dirección de la ESIAP y la ayuda de The Business of Happiness
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, en su calidad de Rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), presidió un evento en el marco del proceso de transformación institucional de Correos de El Salvador.
El proceso de transformación es impulsado metodológicamente en colaboración con la colaboración de The Business of Happiness (TBOH).
El evento tiene como propósito reconocer los avances en liderazgo, cultura organizacional, bienestar institucional, así como motivar al personal a seguir construyendo una institución más innovadora, cercana a los ciudadanos, que brinde servicios de calidad y con sentido humano.
La ESIAP busca honrar su nombre apostándole a la innovación en todos los sentidos, incluyendo la promoción del uso de herramientas tecnológicas que demanda la sociedad actual, declaró el vicepresidente Ulloa.
En ese orden de ideas, el funcionario agregó que se ha incorporado la inteligencia artificial para la optimización de procesos dentro del servicio postal.
Abuelita fallece tras ser mordida por una serpiente “Barba Amarilla” en Santa Ana
Una adulta mayor falleció tras ser mordida por una serpiente conocida como “Barba Amarilla” o “Terciopelo”, en el departamento de Santa Ana.
Agentes de la Sección Táctica Operativa (STO) de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron a auxiliar a la adulta mayor en su vivienda ubicada en la colonia El Milagro, cantón Montebello, municipio de Santa Ana Este.
La victoria, identificada como Santos Mendoza, fue trasladada por los agentes de la STO hacia FOSALUD de Coatepeque, pero falleció debido a lo letal del veneno.
El veneno de las serpientes Terciopelo o Barba Amarilla es hemorrágico, mionecrótico y proteolítico, es decir, destruye células, vasos sanguíneos y tejido muscular.
Coaster se estrella contra una rastra y deja varios pasajeros lesionados
Un microbús del sistema de transporte público impactó contra una rastra en la carretera a Nejapa, a la altura de calle El Ángel.
Preliminarmente se informa sobre varias personas lesionadas incluyendo al conductor de la coaster que permanece atrapado.
Socorristas de diferentes instituciones trabajan en la escena para liberar al motorista y asistir a los pasajeros heridos.
La excesiva velocidad podría ser una de las causas del grave accidente, información es en desarrollo.