Internacionales -deportes
Por fin, CAMPEONES! Leo Messi e Inter Miami ganan la MLS Cup ante Vancouver Whitecaps
Inter Miami CF lo consiguió, y se convirtió en el ganador de la MLS Cup 2025, gracias a una victoria 2-1 sobre Vancouver Whitecaps FC el sábado por la tarde en Chase Stadium.
Rodrigo De Paul le dio a Miami su primer Trofeo Philip F. Anschutz con un gol en el minuto 71 tras un pase filtrado de Lionel Messi, aprovechando una recuperación en el mediocampo con una oportunidad de contraataque de los internacionales argentinos y campeones de la Copa Mundial de la FIFA 2022.
El heroico gol de De Paul llegó tras el empate de Vancouver en el minuto 60, con el internacional canadiense Ali Ahmed, con la potencia justa en su disparo para batir al portero Rocco Ríos Novo.
Antes del cambio de la segunda mitad, Miami abrió el marcador en el minuto ocho con un autogol de Édier Ocampo. El defensa de Vancouver desvió un centro de Tadeo Allende después de que Messi y De Paul se combinaran cerca de la línea de banda.
Goles
8′ – MIA – Édier Ocampo (en contra)
60′ – VAN – Ali Ahmed
71′ – MIA – Rodrigo De Paul
90+6′ – MIA – Tadeo Allende
Messi brilló en los momentos más importantes, aportando dos asistencias para terminar la postemporada con un récord de 15 goles (6 goles/9 asistencias) en los playoffs. La MLS Cup marca el 47.º trofeo del mejor jugador de todos los tiempos, un récord mundial para su club o selección.
Internacionales -deportes
Barcelona sufrió sobre el final para vencer al Real Betis
El Barcelona conquistó su sexto triunfo en la temporada tras recibir el primer gol, luego de una remontada que redondeó con un 3-5 este sábado en la casa del Real Betis.
La de hoy fue la octava ocasión en la temporada que el Barcelona recibe el primer gol en un partido de LaLiga.
Pero con el triunfo, el Barcelona llegó a seis triunfos, por un empate y tres derrotas en todas las competiciones cuando recibe el primer gol.
Ante el Betis, el Barcelona firmó su tercer triunfo consecutivo por remontada, tras los dos que logró tras recibir el primer gol ante Alavés y vs Atlético de Madrid.
Los goles comenzaron con Antony adelantando al Betis al minuto 6, pero el Barcelona reaccionó rápidamente. Ferran igualó y luego puso al Barça en ventaja con un doblete, mientras Roony sumó un gol antes del descanso. En la segunda mitad, Lamine Yamal convirtió un penalti para el 5-1, aunque el Betis respondió con tantos de Diego Llorente y Cucho al 91’, que acortaron distancias y mantuvieron viva la emoción hasta los últimos minutos. El partido también estuvo marcado por lesiones y cambios tácticos: Junior Firpo tuvo que salir por molestias musculares, y ambos equipos realizaron ajustes estratégicos que afectaron el ritmo del juego.
A pesar de la reacción del Betis, el marcador reflejó la superioridad del Barcelona en los momentos decisivos. La efectividad del líder de LaLiga, combinada con la creatividad en mediapunta y la velocidad de los extremos, resultó clave para asegurar la victoria, mientras que el Betis, aunque generó oportunidades, no logró revertir la ventaja blaugrana.
Con esta derrota, el cuadro verdiblanco se queda con 24 puntos, manteniéndose en la quinta posición, aunque podría descender un peldaño si el Espanyol gana su partido de esta jornada. El resultado consolida al Barcelona como líder de LaLiga, demostrando su capacidad para imponerse incluso en partidos complicados y mantener la cima al menos una jornada más.
Internacionales -deportes
Así quedan los 12 grupos del Mundial de fútbol 2026
Los bombos del Mundial 2026 ya repartieron suerte entre las 48 selecciones participantes: 42 ya están clasificadas y los otros seis cupos aún deberán definirse en el repechaje.
El sorteo, que se celebró en Washington D.C., definió la composición de los 12 grupos en lo que será el Mundial con más equipos de la historia.
El calendario completo del torneo, con fechas, horarios y sedes se conocerá después.
Así queda el cuadro del Mundial.
Para América Latina y España, los cruces ofrecen algunos duelos del más alto nivel, así como enfrentamientos inéditos, que marcarán el rumbo del campeonato.
México, uno de los anfitriones, encabezará el Grupo A con la presión de disputar el partido inaugural (frente a Sudáfrica) aunque con la ventaja de jugar en el Estadio Azteca, frente a su afición.
El resto del grupo lo completarán Corea del Sur y el ganador de una repesca europea que disputarán Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.
El también anfitrión Estados Unidos se medirá en el Grupo D con Paraguay, Australia y el misterio de otra repesca de UEFA, mientras Canadá vive un escenario similar en el Grupo B junto a Qatar, Suiza y otra selección de repesca que podría ser Italia.
Entre las selecciones latinoamericanas, el sorteo perfiló un camino relativamente fácil para Brasil en el Grupo C, cuyo único rival aparentemente fuerte es Marruecos. Completan el elenco Haití y Escocia.
El vigente campeón, Argentina, quedó en un Grupo J en el que a priori no debería tener muchas complicaciones: Argelia, Austria y Jordania.
Colombia vivirá un estreno más complejo en el Grupo K con Portugal, Uzbekistán y una selección que clasifique por la repesca de la FIFA (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo).
Ecuador, por su parte, tendrá que lidiar con la siempre temible Alemania, por lo que deberá esforzarse al máximo para vencer a Costa de Marfil y Curazao, la cenicienta del grupo.
Uruguay quedó emparejada con España en el Grupo H, en el que en principio será el duelo más potente de la fase de grupos.
La selección española llega con la etiqueta de favorita, mientras Uruguay aspira a todo como en cada Mundial. La pequeña Cabo Verde y Arabia Saudita completan el grupo.
Cuándo sabremos el calendario completo
La FIFA anunció que será el sábado, 6 de diciembre, cuando se revelará el calendario completo.
El presidente del organismo, Gianni Infantino, revelará la serie de estadios y horarios donde se jugarán los partidos de la ronda de grupos definida en el sorteo, así como las fases de eliminación.
«La transmisión se llevará en vivo a través de las plataformas de FIFA, incluyendo FIFA.com y el canal de YouTube de FIFA, asegurando que los aficionados de todo el mundo puedan seguir este hito en tiempo real», adelantó la FIFA.
La presentación está programada para las 12:00 del este de EE.UU. (17:00 GMT) también desde Washington D.C.
Internacionales -deportes
Julián Álvarez y Alexis Mac Allister, entre los 20 jugadores más valiosos del mundo
Según el informe de Transfermarkt, Julián Álvarez y Alexis Mac Allister aparecen dentro del Top 20 del ranking de futbolistas más valiosos del mundo. Los argentinos ocupan los puestos 16 y 17, ambos con un valor de 100 millones de euros. Los dos encabezan la lista nacional, aunque todavía a distancia de las estrellas que marcan el techo internacional. El liderazgo absoluto queda en manos de Lamine Yamal, la joya de Barcelona. Por su parte, Real Madrid es el club con mayor presencia.
Yamal lidera la clasificación con un valor de 200 M€, el monto más alto asignado hasta el momento a una promesa juvenil del fútbol europeo. Detrás suyo se ubican tres nombres de enorme peso: Jude Bellingham, Erling Haaland y Kylian Mbappé, los tres tasados en 180 millones y ubicados en el segundo escalón, todos menores de 26 años.
El quinto puesto quedó para Vinicius Jr (150 M€), delantero brasileño, referente del Merengue y único sudamericano entre los diez primeros. En este tramo superior del ranking predomina el talento joven y la proyección: el promedio de edad del Top 10 es de apenas 23 años, reflejo de la tendencia actual del mercado.
Más atrás, dentro del Top 20, el mapa sudamericano suma otros protagonistas. El uruguayo Federico Valverde (130 M€) aparece en el puesto 12, mientras que el ecuatoriano Moises Caicedo, de Chelsea, se ubica 15°, cotizado en 100 millones de euros.
El ranking completo confirma además la influencia de los grandes clubes europeos. Real Madrid aporta cuatro jugadores al Top 20, una muestra del volumen competitivo de su plantel. Según explicó Transfermarkt, estas valuaciones responden a una combinación de variables como edad, contrato, rendimiento y proyección de crecimiento.
El TOP 20 de los jugadores mejor valuados
1° Lamine Yamal (Barcelona, España) – 200 millones de euros
2°Jude Bellingham (Real Madrid, Inglaterra) – 180 millones de euros
3° Erling Haaland (Manchester City, Noruega) – 180 millones de euros
4° Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia) – 180 millones de euros
5° Vinicius Junior (Real Madrid, Brasil) – 150 millones de euros
6° Pedri (Barcelona, España) – 140 millones de euros
7° Jamal Musiala (Bayern Múnich, Alemania) – 140 millones de euros
8° Bukayo Saka (Arsenal, Inglaterra) – 140 millones de euros
9° Alexander Isak (Liverpool, Suecia) – 140 millones de euros
10° Florian Wirtz (Liverpool, Alemania) – 130 millones de euros
11° Michael Olise (Bayern Múnich, Francia) – 130 millones de euros
12° Federico Valverde (Real Madrid, Uruguay) – 130 millones de euros
13° Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra) – 120 millones de euros
14° Declan Rice (Arsenal, Inglaterra) – 120 millones de euros
15° Moisés Caicedo (Chelsea, Ecuador) – 100 millones de euros
16° Julián Álvarez (Atlético Madrid, Argentina) – 100 millones de euros
17° Alexis Mac Allister (Liverpool, Argentina) – 100 millones de euros
18° Ousmane Dembélé (PSG, Francia) – 100 millones de euros
19° Désiré Doué (PSG, Francia) – 90 millones de euros
20° Joao Neves (PSG, Portugal) – 90 millones de euros