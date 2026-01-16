Sismo de 5.8 grados sacude a Honduras esta madrugada de viernes

La líder opositora venezolana María Corina Machado, reconocida con el Premio Nobel de la Paz, afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha demostrado una preocupación genuina por la vida, el bienestar y el futuro del pueblo venezolano.

A Trump «realmente le importa la vida y el bienestar de los venezolanos. Él me lo dijo», aseguró Machado, según declaraciones publicadas por CNN.

La dirigente opositora agradeció de forma explícita las acciones y la postura asumida por el mandatario estadounidense frente a la crisis venezolana, las cuales han requerido «determinación política».

«Estamos absolutamente agradecidos con Trump. Tomó un montón de coraje hacer lo que él hizo», afirmó durante la conferencia que ofreció en Washington.

Durante su intervención, Machado también alertó sobre la grave situación humanitaria que atraviesa el país, en especial la niñez, al señalar que Venezuela enfrenta los niveles más altos de desnutrición infantil en un siglo, además de limitaciones en el acceso a la educación y la salud.

«Hablo de esos niños que crecen sin sus madres porque ellas tuvieron que huir para enviar comida de regreso, que crecen sin educación porque la escuela pública en Venezuela funciona dos días a la semana debido a que los maestros ganan un dólar al día y necesitan otros empleos para poder comer, que crecen sin salud ni alimentación. Tenemos a la generación que está sufriendo los niveles más altos de desnutrición en un siglo. Esos son nuestros niños ahora mismo», dijo.

Finalmente, Machado envió un mensaje de esperanza a sus compatriotas y subrayó que el respaldo de la comunidad internacional será determinante para el futuro del país.

«Lo único que quiero asegurarles a los venezolanos es que Venezuela será libre. Y que lograremos esto con el apoyo de los estadounidenses y del presidente Trump», destacó.

