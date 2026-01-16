Internacionales
Sismo de 5.8 grados sacude a Honduras esta madrugada de viernes
Un fortísimo y superficial sismo de 5.8 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió parte del territorio hondureño, esta madrugada de viernes, reportó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Según el reporte, el epicentro fue a 191 kilómetros (km) al noreste de Ocotepeque, Honduras.
La profundidad del fenómeno, registrado específicamente a las 12:08, fue de apenas 08 km.
Tras el fortísimo sismo, el MARN aclaró que “se mantiene la no existencia de amenaza de tsunami para El Salvador debido a que se localiza dentro del territorio”.
Asimismo, Medio Ambiente precisó que el movimiento telúrico fue “producido por la activación de fallas geológicas en la zona”.
Internacionales
Machado afirma que a Trump «realmente le importa la vida y el bienestar de los venezolanos»
La líder opositora venezolana María Corina Machado, reconocida con el Premio Nobel de la Paz, afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha demostrado una preocupación genuina por la vida, el bienestar y el futuro del pueblo venezolano.
A Trump «realmente le importa la vida y el bienestar de los venezolanos. Él me lo dijo», aseguró Machado, según declaraciones publicadas por CNN.
La dirigente opositora agradeció de forma explícita las acciones y la postura asumida por el mandatario estadounidense frente a la crisis venezolana, las cuales han requerido «determinación política».
«Estamos absolutamente agradecidos con Trump. Tomó un montón de coraje hacer lo que él hizo», afirmó durante la conferencia que ofreció en Washington.
Durante su intervención, Machado también alertó sobre la grave situación humanitaria que atraviesa el país, en especial la niñez, al señalar que Venezuela enfrenta los niveles más altos de desnutrición infantil en un siglo, además de limitaciones en el acceso a la educación y la salud.
«Hablo de esos niños que crecen sin sus madres porque ellas tuvieron que huir para enviar comida de regreso, que crecen sin educación porque la escuela pública en Venezuela funciona dos días a la semana debido a que los maestros ganan un dólar al día y necesitan otros empleos para poder comer, que crecen sin salud ni alimentación. Tenemos a la generación que está sufriendo los niveles más altos de desnutrición en un siglo. Esos son nuestros niños ahora mismo», dijo.
Finalmente, Machado envió un mensaje de esperanza a sus compatriotas y subrayó que el respaldo de la comunidad internacional será determinante para el futuro del país.
«Lo único que quiero asegurarles a los venezolanos es que Venezuela será libre. Y que lograremos esto con el apoyo de los estadounidenses y del presidente Trump», destacó.
Internacionales
China reforzará la gestión de reciclaje de baterías usadas de NEV
China fortalecerá la gestión del reciclaje y la utilización integral de las baterías de vehículos de nueva energía medidas (NEV, siglas en inglés), según un paquete de provisionales emitido hoy viernes conjuntamente por el Ministerio de Industria y Tecnología Informática y cinco otros departamentos gubernamentales.
Bajo dichas medidas, que entrarán en vigor el 1 de abril de 2026, cada batería para NEV recibirá una identidad digital. La decisión se produce en medio de la rápida expansión de la industria de los NEV en China. En 2025, tanto la producción como las ventas de tales vehículos superaron los 16 millones de unidades, lo que representa más de la mitad de las ventas de vehículos nuevos en el país.
En vista de que las baterías de los NEV más antiguos ya están llegando al final de su vida útil, debido a la degradación de su capacidad, el volumen de baterías retiradas está creciendo significativamente, según el ministerio. Expertos de la industria señalan que la regulación es oportuna, dado que China está entrando en una fase de retirada de baterías a gran escala, con una proyección de generación de baterías usadas superior a un millón de toneladas para 2030.
Destacando la necesidad de un marco de gestión de «canal completo, cadena completa y ciclo de vida completo», la cartera dijo que las medidas provisionales incluyen el establecimiento de una plataforma nacional de información de trazabilidad de baterías de NEV y un sistema de gestión de identificación digital.
China inició en junio del año pasado una campaña especial de tres años en contra del vertimiento ilegal y para optimizar la eliminación de residuos sólidos, incluidos vehículos de motores desechados, productos electrónicos desechados, equipos de nueva energía retiradas y baterías eléctricas usadas.
Internacionales
Putin promete mediar para reducir tensiones en Oriente Medio
El presidente ruso, Vladimir Putin, prometió hoy viernes esfuerzos de mediación para reducir la escalada de tensiones en el Oriente Medio, informó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Putin realizó estas observaciones al mantener sendas conversaciones telefónicas con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dijo Peskov, y agregó que el mandatario ruso dedicó gran parte de las conversaciones a la situación en Irán. ]
«La situación en la región es extremadamente tensa (…) El presidente continúa con sus esfuerzos para facilitar su distensión», manifestó Peskov. Según un comunicado del Kremlin, durante su conversación con Netanyahu, Putin esbozó los enfoques basados en principios de Rusia para intensificar los esfuerzos políticos y diplomáticos en pos de la estabilidad y la seguridad regional.
Rusia reafirmó su disposición a seguir realizando esfuerzos de mediación adecuados ya facilitar un diálogo constructivo en el que participen todos los países involucrados, reza el texto. Ambos líderes acordaron mantenerse en contacto.
Los detalles de la conversación de Putin con su homólogo iraní se darán a conocer en breve, agregó Peskov.