Lorena Peña se molesta por Quincena 25: «en toda Centroamérica hay 14 salarios»

El mercado de valores salvadoreño continúa mostrando señales claras de fortalecimiento y mayor confianza por parte de los inversionistas. De acuerdo con cifras oficiales de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), el monto total negociado en la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES) ascendió a $5,445 millones, lo que implicó un crecimiento interanual de 7.2 %.

Este desempeño se dio en un contexto de mayor volumen promedio por operación y una participación sostenida de distintos actores del sistema financiero. En total, se registraron 7,485 transacciones, reflejando una utilización constante del mercado de capitales como mecanismo de inversión y gestión de liquidez.

Las operaciones de reporto se consolidaron como el principal instrumento del mercado. En términos acumulados, este segmento transó $2,551.1 millones, frente a los $2,428.9 millones del período previo, lo que representó un incremento interanual de aproximadamente 5 %. Estas operaciones concentraron el 46.9 % del total negociado, confirmando su rol central dentro de la dinámica bursátil.

La estructura del mercado de reportos evidenció una alta participación de personas naturales como demandantes de liquidez, con una cuota de 61.9 %, mientras que los fondos de inversión abiertos se posicionaron como los principales proveedores de recursos, con una participación cercana al 59.7 %. El rendimiento promedio ponderado de estas operaciones se ubicó en 4.19 %, reflejando condiciones estables para el financiamiento de corto plazo.

Aunque el mercado primario de renta fija y variable registró una reducción en el monto colocado, al situarse en $965.4 millones frente a los $1,453.9 millones del año anterior, este segmento continuó siendo relevante para la canalización de recursos hacia emisores públicos y privados. El mercado secundario, por su parte, transó $198.6 millones y mantuvo una participación cercana al 3.6 % del total negociado.

Uno de los indicadores más sólidos del fortalecimiento del mercado fue el crecimiento del patrimonio de los fondos de inversión. El patrimonio total de los fondos abiertos y cerrados alcanzó $1,826.8 millones, frente a los $1,403.8 millones registrados un año antes, lo que representó un aumento interanual de $423.0 millones, equivalente a un crecimiento cercano al 30.1 %.

En particular, el patrimonio de los fondos abiertos pasó de $264.3 millones a $492.04 millones, lo que implicó un crecimiento interanual de aproximadamente 86.2 %. Por su parte, los fondos cerrados incrementaron su patrimonio de $1,139.4 millones a $1,334.76 millones, con un aumento de $195.4 millones, consolidándose como vehículos clave para inversiones de mediano y largo plazo, especialmente en proyectos inmobiliarios, financieros y de capital de riesgo.

El dinamismo también se reflejó en las operaciones internacionales. Las compras y ventas de instrumentos extranjeros y deuda soberana local y externa sumaron $1,461.9 millones, superando ampliamente los $821.7 millones del período previo, lo que representó un crecimiento interanual cercano al 78 %. En el mercado accionario, el monto negociado alcanzó $268 millones, frente a $87 millones un año antes.

Adicionalmente, la integración bursátil entre El Salvador y Panamá continuó expandiéndose. Las operaciones canalizadas a través de este mecanismo sumaron $265 millones, por encima de los $254 millones registrados previamente, fortaleciendo la conexión regional y ampliando el acceso a instrumentos de inversión.

En conjunto, los resultados confirman una mayor confianza en los instrumentos del mercado de valores salvadoreño, reflejada en el crecimiento del volumen negociado, el liderazgo de las operaciones de reporto y la expansión sostenida del patrimonio de los fondos de inversión.

