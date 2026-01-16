Principal
Hombre es detenido por amenazar con arma de fuego a su compañera de vida en Ilopango
Salvador del Cid Corona López fue detenido luego de amenazar con un arma de fuego a su compañera de vida, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la colonia Santa Eduviges, distrito de Ilopango, en San Salvador Este, donde uno de los equipos policiales fue alertado sobre una discusión al interior de una vivienda.
De acuerdo con el reporte, el hombre inició una discusión con la mujer y la amenazó con quitarle la vida. Durante el procedimiento, las autoridades le incautaron un arma de fuego y siete cartuchos.
Corona López será remitido a las instancias correspondientes por el delito de amenazas agravadas.
Internacionales
Sismo de 5.8 grados sacude a Honduras esta madrugada de viernes
Un fortísimo y superficial sismo de 5.8 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió parte del territorio hondureño, esta madrugada de viernes, reportó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Según el reporte, el epicentro fue a 191 kilómetros (km) al noreste de Ocotepeque, Honduras.
La profundidad del fenómeno, registrado específicamente a las 12:08, fue de apenas 08 km.
Tras el fortísimo sismo, el MARN aclaró que “se mantiene la no existencia de amenaza de tsunami para El Salvador debido a que se localiza dentro del territorio”.
Asimismo, Medio Ambiente precisó que el movimiento telúrico fue “producido por la activación de fallas geológicas en la zona”.
Principal
Lorena Peña se molesta por Quincena 25: «en toda Centroamérica hay 14 salarios»
La exdiputada del FMLN, Lorena Peña, se molestó en su cuenta de X por la nueva ley «Quincena 25».
«En toda Centroamérica hay 14 salarios», dijo la farabundista para mostrar su negativa ante esta propuesta para ayudar el bolsillo de los salvadoreños.
La farabundista le pide a los salvadoreños «que despierten» ante la realidad que vive el país.
Antes que terminara el 2025, Peña envió un mensaje de Navidad a los miembros de las estructuras criminales y «presos políticos».
Según Peña son víctimas del Régimen del Excepción que no aprueba su aplicación.
Principal
Mercado de valores de El Salvador creció 7.2 % hasta noviembre de 2025
El mercado de valores salvadoreño continúa mostrando señales claras de fortalecimiento y mayor confianza por parte de los inversionistas. De acuerdo con cifras oficiales de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), el monto total negociado en la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES) ascendió a $5,445 millones, lo que implicó un crecimiento interanual de 7.2 %.
Este desempeño se dio en un contexto de mayor volumen promedio por operación y una participación sostenida de distintos actores del sistema financiero. En total, se registraron 7,485 transacciones, reflejando una utilización constante del mercado de capitales como mecanismo de inversión y gestión de liquidez.
Las operaciones de reporto se consolidaron como el principal instrumento del mercado. En términos acumulados, este segmento transó $2,551.1 millones, frente a los $2,428.9 millones del período previo, lo que representó un incremento interanual de aproximadamente 5 %. Estas operaciones concentraron el 46.9 % del total negociado, confirmando su rol central dentro de la dinámica bursátil.
La estructura del mercado de reportos evidenció una alta participación de personas naturales como demandantes de liquidez, con una cuota de 61.9 %, mientras que los fondos de inversión abiertos se posicionaron como los principales proveedores de recursos, con una participación cercana al 59.7 %. El rendimiento promedio ponderado de estas operaciones se ubicó en 4.19 %, reflejando condiciones estables para el financiamiento de corto plazo.
Aunque el mercado primario de renta fija y variable registró una reducción en el monto colocado, al situarse en $965.4 millones frente a los $1,453.9 millones del año anterior, este segmento continuó siendo relevante para la canalización de recursos hacia emisores públicos y privados. El mercado secundario, por su parte, transó $198.6 millones y mantuvo una participación cercana al 3.6 % del total negociado.
Uno de los indicadores más sólidos del fortalecimiento del mercado fue el crecimiento del patrimonio de los fondos de inversión. El patrimonio total de los fondos abiertos y cerrados alcanzó $1,826.8 millones, frente a los $1,403.8 millones registrados un año antes, lo que representó un aumento interanual de $423.0 millones, equivalente a un crecimiento cercano al 30.1 %.
En particular, el patrimonio de los fondos abiertos pasó de $264.3 millones a $492.04 millones, lo que implicó un crecimiento interanual de aproximadamente 86.2 %. Por su parte, los fondos cerrados incrementaron su patrimonio de $1,139.4 millones a $1,334.76 millones, con un aumento de $195.4 millones, consolidándose como vehículos clave para inversiones de mediano y largo plazo, especialmente en proyectos inmobiliarios, financieros y de capital de riesgo.
El dinamismo también se reflejó en las operaciones internacionales. Las compras y ventas de instrumentos extranjeros y deuda soberana local y externa sumaron $1,461.9 millones, superando ampliamente los $821.7 millones del período previo, lo que representó un crecimiento interanual cercano al 78 %. En el mercado accionario, el monto negociado alcanzó $268 millones, frente a $87 millones un año antes.
Adicionalmente, la integración bursátil entre El Salvador y Panamá continuó expandiéndose. Las operaciones canalizadas a través de este mecanismo sumaron $265 millones, por encima de los $254 millones registrados previamente, fortaleciendo la conexión regional y ampliando el acceso a instrumentos de inversión.
En conjunto, los resultados confirman una mayor confianza en los instrumentos del mercado de valores salvadoreño, reflejada en el crecimiento del volumen negociado, el liderazgo de las operaciones de reporto y la expansión sostenida del patrimonio de los fondos de inversión.